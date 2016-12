Exploration Typhon Inc. clôture un placement privé totalisant 93 000$

LAVAL, CANADA--(Marketwired - 29 déc. 2016) - Exploration Typhon Inc. (TSX CROISSANCE:TYP) (la «société») annonce la clôture d'un Placement Privé sans courtier par l'émission de 465 000 actions accréditives ordinaires à un prix de 0,16$ l'action et de 186 000 actions ordinaires à un prix de 0,10$, pour un produit brut total de 93 000$ CAN. Tous les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un jour se terminant le 30 avril 2017. Les administrateurs de la société ont souscrit à 15.05% des titres de ce placement.

Typhon utilisera le produit du placement privé afin de financer les travaux d'exploration sur ses propriétés ainsi que son fond de roulement.

Suite à la réalisation du placement privé, il y a 36 077 791 actions ordinaires de Typhon émises et en circulation.

À PROPOS D'EXPLORATION TYPHON INC.

Projet Monexco (Chibougamau, territoire du Plan Nord): détenue à 100% par Typhon

Projet Ranger (Abitibi, Rouyn-Noranda): détenue à 100% par Typhon

Projet Sommet (Abitibi, Rouyn-Noranda): détenue à 100% par Typhon

Projet Fayolle (Abitibi, Rouyn-Noranda): détenue à 50% par Hecla Québec Inc. et 50% par Typhon qui contient à ce jour 188 000 onces d'or de catégorie indiqué (Rapport 43-101 annoncé par communiqué de presse le 6 septembre 2012 et EEP annoncé par communiqué de presse le 9 avril 2013)

