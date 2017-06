Exploration Typhon inc. relance des travaux d'exploration à proximité de la propriété Fayolle

LAVAL, CANADA--(Marketwired - 20 juin 2017) - Exploration Typhon Inc. (TSX CROISSANCE:TYP) (la « société ») présente une mise à jour sur ses projets au Québec dans le secteur de Rouyn-Noranda, dans l'extension de la faille Porcupine-Destor et dans le secteur de Chibougamau.

FAYOLLE : (or) La propriété Fayolle, détenue à 50% par Hecla Québec et 50% par Typhon, est composée d'un bloc de 39 titres miniers situés dans les cantons de Clericy, Aiguebelle et Destor couvrent une superficie de 1 373 Hectares. L'estimation des Ressources Minérales est de 1 814 800 tonnes à 2,7 gramme d'or par tonne pour 156 000 onces d'or, à une teneur de coupure de 0.8 gramme d'or par tonne. Toutes les ressources minérales de cette mise à jour sont dans la catégorie des ressources indiquées (communiqué de Presse du 6 septembre 2012)

Les travaux d'exploration effectués en 2014 ont compris 4235 mètres de forage, un levé de polarisation provoquée (PP) de même qu'un levé de géochimie de sol. Ce type d'approche systématique a mis en évidence que le système minéralisé sur la propriété pouvait s'étendre sur une distance de 2,7 kilomètres.

Les derniers résultats de forage obtenus sur l'indice Cinco sont de 2,6 grammes d'or par tonne sur une longueur carotte de 8,2 mètres dans le sondage FAX-14-71 et de 16,5 grammes d'or par tonne sur une longueur carotte de 0,8 mètres dans le sondage FAX-14-72. Les collets des deux sondages sont situés à environ 300 mètres l'un de l'autre et ils interceptent tous deux la structure minéralisée à plus de 2,7 kilomètres du gîte Fayolle (communiqué de presse du 13 juillet 2015).

Depuis 2014, quatre (4) programmes d'exploration ont été réalisés dans le secteur de la propriété Fayolle sur des blocs de claims qui sont détenus à 100% par Exploration Typhon. Seul Aiguebelle-Goldfields est en partenariat avec Agnico-Eagle (TYP 51%, AEM 49%)

Les activités d'exploration se résume comme suit :

Secteur Fayolle

Propriétés Localisation par rapport à la propriété Fayolle Description Travaux et résultats Aiguebelle-Goldfields Immédiatement à l'ouest 6 claims (2.6 km2) Anomalies Ore-Vision * reconnues à moins de 500 mètres à l'ouest du gîte Fayolle. Cibles de forage identifiées. Ranger Sud-ouest 13 claims (5,6 km2) 122 échantillons par éclats, 147 rainures sciées. Anomalie aurifère identifiée sur 1 Km. Sommet Sud 11 claims (4.7 km2) 236 échantillons par éclats, aucune anomalie identifiée. Futur Sud-est 20 claims (8,5 km2) Nouvellement jalonné

* Le système Ore Vision est une configuration de levé PP développée par la firme Abitibi Géophysique (ageophysics.com)

Suite aux résultat obtenus, une campagne de prospection sera complétée en 2017 sur les claims Ranger. L'anomalie aurifère a été définie par échantillonnage sur une extension latérale d'environ 1 kilomètre. Les premières observations ont montré que la cible à les caractéristiques d'un stockwork entièrement développée dans les sédiments du Groupe de Kewagama. La compagne de 2017 a aussi comme objectif de confirmer le contexte géologique de la zone.

En 2015 et 2016, deux programmes d'exploration ont été réalisés sur la propriété Monexco, localisé dans le secteur de Chibougamau, en plein territoire du Plan Nord.

Secteur Chibougamau

Propriétés Localisation Description Travaux et résultats Monexco 35km au nord-est de Chibougamau, territoire du Plan Nord. 42 claims Communiqué de presse du 24 novembre 2015 :

18 échantillons parmi 174 échantillons par éclats ont donné des valeurs entre 1,0 et 51,0 g/t Au.

5 rainures sur un totale de 12 rainures ont donné des valeurs de 2,2 à 13,2 g/t Au.

Le rapport ainsi que les résultats d'exploration des derniers travaux de prospection seront divulgués dans les prochaines semaines par voie de communiqué de presse.

Malgré que les années antérieures n'ont pas été des plus propices à l'exploration minière, la direction est satisfaite des travaux accomplis au cours des dernières années sur ses projets

Typhon est en excellente santé financière et est des plus optimiste pour 2017 avec seulement 36 177 791 actions ordinaires émises et en circulation, votre Société est en excellente position pour la reprise du secteur minier. L'assemblée générale annuelle de la société aura lieu le 15 août 2017 à 11 :30 a.m, à la salle Montmorency de la Banque Laurentienne, située au 1699, Boul. Le Corbusier, Laval, QC.

À PROPOS D'EXPLORATION TYPHON INC.

Projet Monexco (Chibougamau, territoire du Plan Nord) : détenue à 100% par Typhon

Projet Ranger (Abitibi, Rouyn-Noranda) : détenue à 100% par Typhon

Projet Sommet (Abitibi, Rouyn-Noranda) : détenue à 100% par Typhon

Projet Futur (Abitibi, Rouyn-Noranda) : détenue à 100% par Typhon

Projet Aiguebelle-Goldfields (Abitibi, Rouyn-Noranda) : détenue à 49% par Mines Agnico Eagle Limitée / 51 % par Typhon

Projet Destorbelle (Abitibi, Rouyn-Noranda) : détenue à 50% par Axe Exploration Inc / 50% par Typhon

Projet Fayolle (Abitibi, Rouyn-Noranda) : détenue à 50% par Hecla Québec Inc. et 50% par Typhon qui contient à ce jour 156 000 onces d'or de catégorie indiqué (communiqué de presse le 6 septembre 2012)

