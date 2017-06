FACETS devient la revue officielle de l'Académie des sciences de la Société royale du Canada

Cette affectation souligne le partenariat novateur entre l'Académie nationale des Sciences du Canada et l'éditeur scientifique le plus important du Canada

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 27 juin 2017) - Canadian Science Publishing, un éditeur scientifique indépendant, sans but lucratif, dont l'objectif est de servir les besoins des chercheurs et de leurs communautés, et la Société royale du Canada (SRC), regroupant les éminents scientifiques, artistes et scientifiques du pays, ont annoncé aujourd'hui que FACETS avait été choisie pour devenir la revue officielle de l'Académie des Sciences de la SRC. FACETS est la première et la seule revue scientifique canadienne multidisciplinaire en libre accès qui publie et partage les connaissances scientifiques, minutieusement révisées par des pairs, qui affectent les Canadiens et la communauté internationale, des cadres de règlementation aux nouvelles recherches et approches interdisciplinaires qui abordent les problématiques d'une manière nouvelle.

« Je suis extrêmement fier de nommer FACETS la revue officielle de l'Académie des Sciences », déclare Dr. Jules Blais, Éditeur en chef de FACETS. « La nomination d'une revue officielle par la Société royale du Canada met en avant le besoin croissant, pour les chercheurs et les organisations qui les soutiennent, de se rassembler afin de résoudre les problématiques scientifiques complexes auxquelles fait face notre société grâce à une recherche scientifique éclairée et à la diffusion des études aux lecteurs du monde entier. »

« De nombreuses Académies nationales dans le monde ont des revues officielles et je suis à présent fier que l'Académie des Sciences rejoigne cette liste en nommant FACETS sa revue officielle », déclare Dr. Jamal Deen, Président de l'Académie des Sciences de la Société royale du Canada. « C'est la première fois en plus de 130 années d'existence que nous sélectionnons une revue officielle, ce qui témoigne de l'impressionnant calibre de FACETS et de son processus de publication. L'Académie des Sciences est heureuse d'offrir à ses Membres et Membres du Collège un espace de publication pour leur travail, qui satisfait les normes les plus élevées de l'intégrité scientifique. Ce partenariat est le témoin de la mission que mène la Société royale du Canada pour atteindre un niveau d'exposition et d'information continu de sa communauté. »

« Je suis fier d'assister à cette nomination historique et d'être à la fois Membre de la Société royale du Canada et un Éditeur de FACETS, » déclare Dr. John Smol de la Queen's University. « La validation et la communication des connaissances scientifiques sont probablement les questions les plus critiques de notre époque. L'officialisation de la relation entre cette institution canadienne et la revue scientifique canadienne en libre accès qui encourage les approches multi- et interdisciplinaires est une étape importante dans la garantie de l'efficacité de nos études scientifiques tout en veillant à l'accessibilité de cette recherche pour les lecteurs du monde entier, » poursuit Dr. Smol. « FACETS franchit un grand pas non seulement dans la validation et la publication de la recherche scientifique vers un public international mais également dans la connexion entre les chercheurs et les lecteurs concernant les connaissances scientifiques qui leur importent le plus. Les Membres de la SRC et les Membres du Collège bénéficieront d'une exposition accrue de leurs travaux à l'échelle internationale grâce à diverses approches de communication scientifique coordonnées par FACETS. »

« Le travail que mène l'éditeur scientifique concernant la validation et la formalisation des résultats par la révision par des pairs constitue le pilier de notre processus scientifique. L'officialisation d'une relation avec l'organisation de scientifiques la plus respectée au Canada aide FACETS à améliorer les liens entre les chercheurs et les lecteurs via notre plateforme dernier cri, » ajoute Dr. Blais. « Nous nous réjouissons de collaborer avec les Membres de la SRC et les Membres du Collège pour valider, publier et promouvoir les meilleures études scientifiques que notre pays a à offrir. »

Avec cette nomination, Canadian Science Publishing est devenue le 57e membre institutionnel de la Société royale du Canada. Le programme des membres institutionnels a été conçu pour permettre le croisement des soutiens, des idées et des collaborations entre la Société royale du Canada et les membres institutionnels.

