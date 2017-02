Faits saillants du troisième week-end du Bal de Neige

Ne manquez pas la journée de hockey Shinny CIBC, le tout premier festival de bateau dragon sur glace en Amérique du Nord et l'anniversaire de nos mascottes, Noumi et Nouma!

Le troisième et dernier week-end du 39e Bal de Neige est déjà là. C'est l'occasion d'enfiler votre pantalon de neige et vos bottes ou patins pour profiter une dernière fois des nombreuses activités offertes du 17 au 20 février.

Reflets de glace, au parc de la Confédération : Osez rêver!

Pour clôturer en beauté ce 39e Bal de Neige, pas moins de trois soirées de spectacles auront lieu ce week-end, au parc de la Confédération, dans le cadre des concerts Sous-Zéro. Vendredi, les visiteurs pourront assister au spectacle Acadie mettant en vedette Annie Blanchard, Jean-François Breau, Maxime McGraw et Joannie Benoit. En fin de soirée, c'est le DJ iLon qui réchauffera la foule. Samedi, le renommé David Usher sera sur scène, suivi du DJ Daniel « D-Noy » Desnoyers. Dimanche, Alex Nevsky, accompagné du gagnant de La Voix Junior Charles Kardos et du finaliste Brenden MacGowan, ainsi que Scott Helman divertiront comme jamais les spectateurs pour clôturer la grande fête hivernale.

Voici ce que les festivaliers pourront faire durant la journée avant d'assister aux spectacles :

Apprendre les techniques de base de la sculpture sur glace avec des sculpteurs professionnels (activité pour les jeunes âgés de 8 à 17 ans). Les outils, la glace et les lunettes de protection sont fournis.

Se dégourdir au spectacle Ça bouge! mettant en scène Splash 'n boots, Urban-Element et le duo Phil d'Ariane.

Admirer d'imposantes sculptures de glace : l'Ours polaire, une œuvre présentée par le Musée canadien de la nature; une sculpture de 80 blocs de glace sur le thème « Explorez 150 », présentée par TakingITGlobal; et une sculpture de 100 blocs de glace qui commémore le centenaire de la bataille de la crête de Vimy.

Voir l'exposition de photos de Parcs Canada intitulée « Épique. Arctique. Monts Torngat » qui montre le Grand Nord canadien sous ses plus belles facettes.

Voir l'exposition Canada C3 de la fondation Students on Ice dans la zone arctique. Un périple maritime de 150 jours d'un bout à l'autre du pays y est présenté.

Découvrir la culture inuit avec Nunavut Sivuniksavut et écouter le conteur Michael Kusugak.

Assister à des démonstrations culinaires et déguster des biscuits et du chocolat chaud au Café de glace Metro.

Rencontrer des amuseurs ambulants qui se promèneront dans le parc : Oiseaux, La Dragonne et Phil d'Ariane.

Créer des sculptures à l'aide de blocs de glace colorés et participer à la création d'une mosaïque collective, une activité présentée par la Galerie d'art d'Ottawa qui risque de plaire aux enfants.

S'amuser à découvrir comment les reptiles survivent à nos hivers froids et chercher sous la glace un petit cadeau spécial de la part du Musée canadien de la nature.

Prendre un goûter et un chocolat chaud gratuits à la Cabane Enbridge.

Découvrir tous les secrets de la sculpture sur glace, grâce à des démonstrations de la Société canadienne des sculpteurs sur glace.

Les familles pourront aussi s'amuser à quelques mètres seulement du parc de la Confédération, à la place Marion-Dewar, près de l'hôtel de ville d'Ottawa. Elles y verront notamment le Gloucester Skating Club pendant les spectacles de patinage OLG, en compagnie du DJ Rodrigo dans la bulle OLG, la partie de hockey très attendue des anciens des Sénateurs d'Ottawa ainsi que des matchs de hockey interactif. Plusieurs des activités offertes pendant les week-ends précédents seront de nouveau présentées pour offrir encore plus de choix aux visiteurs, y compris les percussionnistes hors pair de Baratanga!

Le Domaine des flocons, au parc Jacques-Cartier : Explorez nos paysages canadiens

Le dimanche 19 février, à 12 h 30, tout le monde est invité à célébrer l'anniversaire de Noumi et Nouma, les jumeaux de la famille Glamotte, au Domaine des flocons! Les enfants seront aussi comblés de plaisir grâce au conte « Les origines du bonhomme de neige » qui sera raconté sur une scène extérieure pendant tout le week-end. Encore une fois, les petits et les grands pourront participer à une grande gamme d'activités :

Plonger dans l'univers des marionnettes et des ombres chinoises à la Maison Charron, où des spectacles et des ateliers attendent les tout-petits.

Découvrir la culture autochtone en s'amusant au Village autochtone.

Dévaler les très populaires super glissades du Bal de Neige (Chinook, Iceberg, Glacier et Bout de chou)

S'initier au ski alpin (activité pour les enfants de 5 à 8 ans).

Admirer la projection d'art numérique mettant en scène l'impressionnante Terre-Mère, le personnage de MosaïCanada qui se transforme au gré des saisons.

Visiter la Zone des bouts de chou, où les jeunes peuvent dépenser leur énergie.

Jouer à des versions géantes de jeux, comme le tic-tac-toe.

Tenter de retrouver son chemin dans le labyrinthe de neige Canada 150.

Assister à un spectacle extrême d'acrobaties aériennes et de trampo-mur.

Danser et chanter au rythme de la musique traditionnelle autour du feu avec Louis Racine et ses musiciens.

Rencontrer la famille Glamotte, les adorables mascottes poilues du Bal de Neige.

Faire un parcours à obstacles avec les animateurs de Motivate Canada.

Voir à l'œuvre le surprenant duo de gigue folklorique « En 2 temps ».

En apprendre plus sur le raccordement du Grand Sentier Transcanadien à la Maison Charron.

Rencontrer des personnages hauts en couleur qui se promènent sur le site : Magicien et Monsieur Spring.

Se promener en traîneau à chiens.

Traverser le parc les pieds dans le vide, grâce à la méga tyrolienne gratuite du Bal de Neige.

La patinoire du canal Rideau : 47e saison de patinage!

C'est samedi que se déroulera le tout premier festival de bateau dragon sur glace en Amérique du Nord, et c'est au Bal de Neige que ça se passe! C'est une activité à ne pas manquer pour ceux et celles qui seront dans la région de la capitale du Canada. Également, la journée de hockey Shinny CIBC s'annonce très excitante, alors que près de 150 matchs de hockey auront lieu en simultané sur la patinoire du canal Rideau.

Les activités offertes pendant les week-ends précédents seront de nouveau présentées. Voici ce que les visiteurs pourront faire :

Apprendre à patiner en suivant une leçon de patinage Nokia gratuite.

Siroter une bonne boisson chaude ou se reposer à la Station du Bus-O-Neige OLG, et regarder des spectacles sur la scène OLG.

S'amuser dans la Zone interactive Pepsi en participant à une course à obstacles et à d'autres activités.

Si les patineurs ont besoin d'un petit répit ou d'un point de rencontre, l'aire de repos Nokia, à la rue Concord, et l'aire de repos CIBC, à l'avenue Fifth, seront prêts à les accueillir et à les divertir avec, entre autres, des numéros de jonglerie et d'acrobatie.

Les partenaires du Bal de Neige : pour une programmation encore plus variée!

Cette année, près de 50 partenaires ont mis la main à la pâte pour faire du Bal de Neige une expérience encore plus riche et divertissante. Voici quelques activités qui auront lieu à divers endroits à Ottawa et à Gatineau, du 17 au 20 février :

La Tournée des saveurs du marché By.

Le Brewfest d'hiver 2017 au parc Lansdowne.

Le marathon Winterman, le marathon à relais, le demi-marathon ainsi que les courses de 3, 5 et 10 kilomètres, au Musée canadien de la guerre.

L'exposition « Reptiles : menaçants et magnifiques », présentée par le Musée canadien de la nature.

L'exposition de sculptures de neige « Blizzard ByWard Neig'Art » au marché By.

Neige en folie, à divers endroits dans le quartier Glebe.

Plaisirs d'hiver, au Musée canadien de l'histoire.

Rythmes du Blizzard ByWard, au marché By.

Patrimoine canadien est fier de présenter le Bal de Neige grâce au soutien des commanditaires officiels et des partenaires de sites officiels suivants : la Banque CIBC, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, Metro Ontario, la Ville de Gatineau, la Ville d'Ottawa, la Commission de la capitale nationale, Enbridge, Nokia, Tigre Géant, l'Hôtel Fairmont Château Laurier, l'Hôtel Westin Ottawa, l'Hôtel Lord Elgin, Parcs Canada, le Musée canadien de la nature, la fondation Students on Ice, Music Yukon, le musée Bytown, la Délégation de l'Union européenne au Canada, la Galerie d'art d'Ottawa, TakingITGlobal, Historica Canada, OC Transpo et de nombreux autres dont les membres du secteur du tourisme de la région.

Canada.ca/baldeneige

