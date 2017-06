Falco annonce la clôture d'un financement par voie de prise ferme de 28 750 230 $ CA et l'inscription des bons de souscription

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 7 juin 2017) -

Ne pas distribuer aux services de transmission des États-Unis ni diffuser aux États-Unis. Tout manquement à cette restriction peut constituer une violation de la législation américaine en valeurs mobilières.

Ressources Falco ltée (" Falco " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : FPC)( TSX CROISSANCE : FPC.WT) a le plaisir d'annoncer la clôture de son placement par voie de prise ferme au moyen d'un prospectus antérieurement annoncé (le " placement ") visant 22 287 000 unités (les " unités ") à un prix de 1,29 $ CA l'unité, pour un produit brut global à Falco de 28 750 230 $ CA, incluant 2 907 000 unités émises aux termes de l'exercice intégral de l'option de surallocation par les preneurs fermes.

Le placement a été mené par un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux et Macquarie Capital Markets Canada Ltd, et comprenant Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Haywood inc., Corporation Canaccord Genuity, Financière Banque Nationale inc., Raymond James Ltée et Valeurs mobilières Beacon Ltée.

Le produit net tiré du placement sera affecté à l'avancement du gîte Horne 5, notamment pour le programme d'assèchement, l'acquisition et la relocalisation de bâtiments, l'acquisition de propriétés, l'acquisition d'équipement pour le système de hissage, la préconstruction d'installations en surface, ainsi qu'à des fins générales de fonds de roulement.

Chaque unité confère au porteur le droit d'acquérir, sans aucune autre contrepartie additionnelle, une action ordinaire du capital social de la Société (une " action ordinaire ") et un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un " bon de souscription "). Chaque bon de souscription permet d'acquérir une action ordinaire additionnelle (une " action visée par un bon de souscription ") pour une période de 18 mois à compter de la date de clôture du placement, à un prix d'exercice de 1,70 $ CA par action visée par un bon de souscription.

Les unités ont été offertes au moyen d'un prospectus simplifié déposé dans toutes les provinces du Canada et aux États-Unis à des acheteurs institutionnels admissibles en vertu de la règle 144A de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933. Des copies du prospectus simplifié définitif et des documents qui y sont intégrés par renvoi peuvent être obtenues, sur demande, en communiquant par écrit avec le secrétaire de la Société au bureau 300, 1100 avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal (Québec) Canada H3B 2S2, ou par téléphone : 514-905-3162, et peuvent également être consultées sur SEDAR, sous le profil de l'émetteur de Falco, à l'adresse www.sedar.com.

Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription.

Huit dirigeants et administrateurs de Falco ou d'un initié de Falco ont participé au placement et 227 300 unités leur ont été émises. Redevances Aurifères Osisko Ltée, un initié de Falco, a également participé au placement et 3 101 000 unités lui ont été émises. De telles participations dans le placement constituent des " opérations avec une personne apparentée ", au sens donné à ce terme dans le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le " Règlement 61-101 "). Le placement est dispensé de l'application des exigences relatives à l'évaluation formelle et à l'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101, étant donné que ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés, ni la contrepartie versée par les initiés pour ces titres, ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du placement, car les détails de la participation des initiés de la Société au placement n'avaient pas été confirmés à ce moment.

La Bourse de croissance TSX (le " TSX-V ") a approuvé, sous condition, l'inscription des bons de souscription sous le symbole " FPC.WT ", sous réserve que toutes les exigences du TSX-V aient été satisfaites. Les négociations devraient débuter à l'ouverture des marchés le 7 juin 2017.

À propos de Falco

Ressources Falco ltée est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente environ 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. La propriété principale de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 13,3 % des actions ordinaires en circulation de la

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, des " énoncés prospectifs ") au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières et de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tout énoncé, autre qu'un énoncé basé sur des faits historiques, est un énoncé prospectif. De façon générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de termes comme " planifie ", " espère ", " estime ", " prévoit ", " anticipe ", " croit " ou des variantes de ces mots ou expressions ou encore lorsqu'ils indiquent que certains actes, évènements ou résultats " pourraient " ou " devraient " être posés, " se produiront " ou " seront atteints ", et incluent, sans s'y limiter, l'affectation anticipée du produit net tiré du placement et les objectifs de la société. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent la fiabilité des données historiques mentionnées dans ce communiqué et les risques décrits dans les documents publics de Falco, incluant les rapports de gestion de la direction déposés sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com. Bien que Falco soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l'élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si les lois applicables le requièrent, Falco décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison.