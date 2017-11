Falco annonce l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 15 novembre 2017) - Ressources Falco ( TSX CROISSANCE : FPC) (" Falco " ou la " Société ") annonce que les huit (8) candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 10 octobre 2017 ont été élus à titre d'administrateur de Falco.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le 10 novembre 2017 sont illustrés ci-dessous :

Candidat(e) Votes

pour %

pour Abstentions %

d'abstentions Mario Caron 76 103 200 99,99 % 7 200 0,01 % Bryan A. Coates 76 085 600 99,97 % 24 800 0,03 % Paola Farnesi 73 290 911 96,30 % 2 819 489 3,70 % Claude Ferron 76 103 200 99,99 % 7 200 0,01 % Luc Lessard 76 087 600 99,97 % 22 800 0,03 % Sean Roosen 76 084 600 99,97 % 25 800 0,03 % John Sabine 76 046 890 99,92 % 63 510 0,08 % Chantal Sorel 76 042 700 99,91 % 67 700 0,09 %

NOMINATION DES AUDITEURS

La nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre d'auditeur indépendant de la Société, telle qu'indiquée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, a également été approuvée.

MODIFICATION AUX STATUTS

Lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires et selon les procurations reçues, les actionnaires ont également approuvé la résolution spéciale autorisant une modification des statuts constitutifs de la Société afin d'inclure la version française de son nom, à savoir " Ressources Falco ltée ".

RENOUVELLEMENT DE L'APPROBATION DU RÉGIME INCITATIF À LONG TERME

Lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires et selon les procurations reçues, les actionnaires ont également renouvelé l'approbation du régime incitatif à long terme.

ACCÉLÉRATION DE L'ATTRIBUTION D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS

En vertu de la retraite de M. Paul-Henri Girard, le conseil d'administration de Falco a approuvé l'accélération des options non-acquises précédemment octroyées à M. Girard selon le régime incitatif à long terme. L'accélération de l'attribution des options représente des options exerçables pour un total de 54 867 actions ordinaires de la Société à un prix d'exercice de 0,98 $ par action. L'accélération de l'échéancier d'attribution d'options d'achat d'actions de la Société a été effectuée conformément à l'article 5.3 du régime incitatif à long terme, lequel autorise le conseil d'administration, à sa seule discrétion, à modifier l'échéancier d'attribution d'options d'achat d'actions conformément au régime incitatif à long terme.

OCTROI D'OPTIONS D'ACHAT

De plus, le conseil d'administration a approuvé l'octroi d'options d'achat d'actions incitatives aux administrateurs, dirigeants et employés clés visant à acquérir jusqu'à un maximum combiné de 2 743 800 actions ordinaires dans le capital-actions de la Société. Les octrois sont assujettis à une période d'acquisition des droits de trois ans et un terme de cinq ans à un prix de levée de 0,96 $ par action.

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle 68 600 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 13,2 % des actions ordinaires en circulation de la Société.

