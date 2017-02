Falco annonce l'octroi d'options d'achat d'actions

MONTREAL, QC--(Marketwired - 3 février 2017) - Falco Resources Ltd. (" Falco " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : FPC) annonce que le conseil d'administration a approuvé l'octroi d'options d'achat d'actions incitatives aux administrateurs, dirigeants et employés clés visant à acquérir jusqu'à un maximum combiné de 1 532 700 actions ordinaires dans le capital-actions de la Société. Les octrois sont assujettis à une période d'acquisition des droits de trois ans et un terme de cinq ans à un prix de levée de 0,98 $ par action.

À propos de Falco

Falco Resources Ltd. est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco est propriétaire de 74 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. La propriété principale de Falco englobe la mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko ltée est le plus important actionnaire de la Société et est actuellement propriétaire de 13,2 % des actions en circulation de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.