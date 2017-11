Falco annonce un accord pour l'achat d'une flotte d'équipements miniers pour le projet Horne 5

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 10 novembre 2017) - Ressources Falco ( TSX CROISSANCE : FPC) (" Falco " ou la " Société ") a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé une entente pour l'achat de sa flotte d'équipements miniers pour le projet Horne 5 situé à Rouyn-Noranda, Québec, Canada. La Société a choisi Sandvik Mining and Rock Technology de Val d'Or, Québec ("Sandvik") comme fournisseur de choix pour de lot d'équipements.

Luc Lessard, président et chef de la direction, a commenté: " L'achat de ce lot d'équipements miniers est une étape de plus qui rapproche un peu plus le projet Horne 5 du stade de production. Grâce à cet accord, nous obtenons des prix et des conditions favorables et réussissons à avancer davantage le projet Horne 5. Sandvik fournira une solution d'automatisation complète qui augmentera l'efficacité pendant les opérations de production. Son expérience, sa technologie de pointe et ses antécédents éprouvés ayant livré des solutions à différents projets miniers souterrains à travers le monde renforce la viabilité du projet Horne 5. "

De la phase de développement à la phase de production, la flotte d'équipements Sandvik comprendra 34 unités comprenant des chargeuse-navettes, des camions et des foreuses. La flotte d'équipements miniers comprendra cinq chargeuse-navette de 21 tonnes, cinq chargeuse-navette de 17 tonnes, quatre camions de 50 tonnes, deux camions supplémentaires de 50 tonnes pour la phase 3, quatre jumbos automatisés, cinq boulonneuses, cinq foreuses de production automatisées, deux câbleuses et deux équipements pour la projection de béton projeté.

L'entente comprend également la fourniture, la mise en service et l'installation du système de chargement AutoMine® de Sandvik. Il s'agit d'un système d'automatisation à chargeur unique, qui permettra à Falco de faire fonctionner plusieurs équipements dans des zones de production séparées à partir d'un seul poste de commande individuel. Le système fournit la fonctionnalité pour l'opération et la supervision d'un chargeur semi-automatique ou entièrement automatisé. Le cycle de production semi-automatisé comprend le chargement et le déchargement automatisés par bennes basculantes ou téléguidé. Un assistant de remplissage de godet automatique sera également inclus, donnant à l'opérateur du système la possibilité de remplir le godet de manière téléguidé ou automatisé. Le système de chargement AutoMine® comprend un système de contrôle d'accès, une station opérateur et le réseau de communication MineLAN.

La valeur totale de la nouvelle flotte d'équipement et d'AutoMine est d'environ 60 millions de dollars canadiens. Aucun dépôt n'est requis avant que la commande d'équipement initiale ne soit effectuée. La livraison de la flotte est prévue pour 2020. La flotte d'équipement Sandvik peut être soumise aux agences de développement de crédit.

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle 68 600 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 13,2 % des actions ordinaires en circulation de la Société.

