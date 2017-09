Falco Annonce un Protocole D'entente Avec La Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Programme de relocalisation du Pavillon Quémont

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 20 septembre 2017) - Ressources Falco Ltée (" Falco " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : FPC) est heureuse d'annoncer un protocole d'entente avec la Commission scolaire de Rouyn-Noranda concernant l'acquisition d'un immeuble (le "Pavillon Quémont ") situé sur le site du projet Horne 5. Cette acquisition est l'une des étapes essentielles et préalables à la phase de dénoyage et de mise en valeur du projet Horne 5.

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et le conseil d'administration de Falco ont approuvé le protocole d'entente concernant le programme de relocalisation de toutes les activités du Pavillon Quémont.

Le protocole d'entente confirme que Falco deviendra propriétaire du bâtiment qui porte le nom de Pavillon Quémont à la livraison du projet de relocalisation. Les activités de formation et d'intégration au marché du travail du Pavillon Quémont seront bientôt intégrées au Complexe La Source-Polymétier (le " Complexe "). Falco financera et réalisera entièrement l'agrandissement du Complexe afin d'accueillir ces nouvelles activités. Cette entente inclut également le déménagement des Ateliers Manutex, entreprise d'économie sociale, dans l'enceinte même du Complexe.

Les coûts de relocalisation et de construction sont estimés à 22,5 millions de dollars. Les travaux débuteront à l'automne 2017, suite à la réception de différents permis et autorisations. Falco sera le maître d'œuvre de ce chantier.

M. Daniel Candem, Président du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda spécifiait " c'est une conclusion heureuse pour nos élèves et le personnel du Pavillon Quémont de pouvoir se joindre à l'ensemble des services offerts au Complexe La Source-Polymétier qui sera un milieu d'apprentissage favorable et innovant. Je suis également persuadé que la Commission scolaire de Rouyn- Noranda et Ressources Falco auront d'autres ententes de service qui seront bénéfiques à nos élèves et aux futurs employés de l'entreprise. "

Madame Hélène Piuz, Présidente du conseil d'administration des Ateliers Manutex, commentait " pour nous, c'est une opportunité formidable d'actualiser nos installations et créer des opportunités de développement. Cette entente est respectueuse de nos objectifs. "

Pour M. Mario Provencher, Maire de Rouyn-Noranda " La présence de Ressources Falco se fait déjà sentir. C'est un investissement de 22,5 millions de dollars dans le domaine de l'éducation dans notre municipalité. C'est une nouvelle très positive pour Rouyn-Noranda. "

M. Luc Lessard, Président et Chef de la direction de Falco, mentionnait " nous sommes très satisfaits des discussions que nous avons eues avec l'ensemble des intervenants. Ceci démontre clairement que l'on peut créer un projet d'envergure à Rouyn-Noranda et que nous démontrons un intérêt réel pour l'éducation et la qualité de vie des gens qui nous entourent. Le projet Horne 5 répond en tout point aux critères de développement économique, social et environnemental. "

Le bureau d'architectes TRAME et d'ingénierie SNC-Lavalin Stavibel Inc. de Rouyn-Noranda sont les firmes professionnelles retenues pour l'ingénierie et le suivi des travaux.

