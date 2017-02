Falco débute un programme de forage de 40 000 mètres

Exploration régionale visant de nouvelles découvertes dans le camp prolifique de Rouyn-Noranda

MONTREAL, QC--(Marketwired - 20 février 2017) - (" Falco " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : FPC) a le plaisir d'annoncer qu'elle lance des activités d'exploration sur son imposante détention de terrain de 668 km2 dans le camp de Rouyn-Noranda, entourant son projet Horne 5 détenu à 100 %. Le programme envisagé de forages d'exploration de 40 000 mètres fait partie d'un budget de 10 millions de dollars alloué aux travaux d'exploration pour l'année 2017. Le programme d'exploration sera axé sur huit différentes zones, incluant le projet Horne 5, avec l'objectif de découvrir de la nouvelle minéralisation dans le camp prolifique de Rouyn-Noranda, historiquement en production.

PROGRAMME D'EXPLORATION RÉGIONALE 2017

Propriétés du Camp central

Les propriétés du Camp central sont situées dans la partie centre-sud de la position de terrain importante de Falco. Les propriétés couvrent près de 90 % du camp minier historique et comprennent plusieurs gisements de SMV de métaux de base exploités dans le passé.

Les travaux d'exploration sur les propriétés du Camp central incluront approximativement de 15 000 à 18 000 mètres de forages et sont destinés à mettre à jour le modèle géologique en 3D du camp Noranda en effectuant une révision systématique et des vérifications des cibles d'exploration existantes. Plusieurs cibles prêtes à forer ont été identifiées et seront vérifiées durant la campagne. De plus, les données historiques dans et autour des anciennes mines seront compilées, et les ressources historiques et les résultats de forage seront passés en revue afin d'identifier de nouvelles opportunités et générer de nouvelles cibles.

RIMO

Les propriétés RIMO sont au stade préliminaire et sont situées à 25 km au nord-ouest de Rouyn-Noranda. Les travaux cibleront le prolongement vers l'ouest du levé géophysique de 2015 ainsi qu'une vérification sur le terrain des cibles géophysiques par du forage.

Lac Laynes

La propriété Lac Laynes est connue pour son potentiel pour les SMV; toutefois, les travaux récents ont permis d'établir un potentiel pour une minéralisation aurifère à basse teneur en surface. En 2014, le sondage DDH 17931-14-02 foré par Falco a recoupé une brèche tectonique aurifère montrant des valeurs de 0,79 g/t Au sur 14,0 mètres, incluant 3,18 g/t Au sur 1,2 mètre. Les travaux prévus incluent une validation sur le terrain (incluant de l'échantillonnage de roches) et le forage de cibles géophysiques.

Flavrian

La zone de Flavrian affiche une production historique de 1 million d'onces d'or. L'exploration sur Flavrian évaluera le potentiel minéral de la Syénite de Duprat, qui présente un contexte géologique similaire à celui du gîte Upper Beaver en Ontario. Les travaux comprennent approximativement 2 000 mètres de forage.

Falco vérifiera également des zones minéralisées à haute teneur en or en profondeur et latéralement, ou à proximité de l'ancienne mine d'or Quesabe. Quesabe englobe plus de 30 indices d'or et de cuivre sur une superficie de 10 km2. Ces nouveaux travaux se veulent un suivi des intersections minéralisées déjà obtenues par forage, dans le but de convertir les ressources minérales à des catégories supérieures. Plusieurs cibles prêtes à forer ont été identifiées à l'aide d'un modèle 3D, le long de trois structures principales dans le secteur Quesabe (la faille Quesabe au sud, la faille Beauchemin à l'est et le système de la Brèche de St-Jude au nord), incluant notamment des extensions potentielles des zones à haute teneur du gisement principal à Quesabe.

Noralex, Routhier et la région de Blake River

La propriété Noralex englobe l'indice Young Buck, associé à une intrusion, et montre des similitudes avec les mines Doyon et Mouska. Les forages historiques ont retourné des valeurs aurifères à basse teneur sur de larges intersections, incluant 1,93 g/t Au sur 33,0 mètres et 1,64 g/t Au sur 24,5 mètres en forage. Les travaux comprendront du forage à raison d'approximativement 4 000 mètres sur l'indice Young Buck et dans la partie sud-ouest de la propriété. La propriété Routhier et les propriétés Blake River recevront des travaux géophysiques, l'excavation de tranchées en surface et du forage à hauteur de 3 500 mètres.

Localisation des sites impliqués dans le programme d'exploration régionale

PROGRAMME D'EXPLORATION 2017 SUR HORNE 5

La minéralisation sur le projet Horne 5 est encaissée dans une séquence volcanique felsique (connue sous le nom du Bloc felsique Horne) principalement composée de coulées rhyolitiques, de brèches rhyolitiques et de tufs à lapilli et à blocs de composition felsique. Le bloc est bordé par la faille du ruisseau Horne, au nord, et la faille Andésite, au sud, et suit un axe est-ouest. Cet axe s'étend sur une distance de 1,5 km à l'ouest de la mine Horne où de la minéralisation aurifère a été retrouvée. La zone Ouest, qui se trouve à 1 km du gîte Horne 5, a livré des résultats historiques démontrant le potentiel de ce secteur, avec des teneurs de 4,6 g/t Au sur 14,6 m, 4,3 g/t Au sur 9,3 m, et 5,5 g/t Au sur 20,6 m. Le programme de forage 2016 a permis d'identifier une nouvelle zone minéralisée à 200 mètres au sud-ouest du gîte Horne 5 : la lentille H5-SW. Les basses teneurs en or caractéristiques de la lentille H5-SW suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un prolongement de la zone Ouest, confirmant ainsi la continuité de la minéralisation vers l'ouest. De nouveaux forages d'exploration vérifieront l'extension vers l'ouest, entre la zone Ouest et la lentille H5

SW. Environ 10 000 mètres de forage sont prévus. Trois principales zones sont visées sur une distance totale d'environ 1,4 km, entre 300 et 1 200 mètres de profondeur verticale.

Programme d'exploration sur le projet Horne 5

Répartition des forages prévus pour 2017

Propriété / Projet Mètres Camp Central (excluant Horne 5) 16 600 m RIMO 900 m Lac Laynes 750 m Flavrian 3 600 m Noralex et Routhier 4 650 m Blake River 3 500 m Horne 5 10 000 m TOTAL 40 000 m

Personne qualifiée

Claude Bernier, directeur de l'exploration (géo., ing.), est la personne qualifiée pour ce communiqué tel que défini par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Il a révisé et vérifié les renseignements techniques contenus dans ce communiqué. M. Bernier est un employé de Falco et n'est donc pas indépendant.

À propos de Falco

Ressources Falco ltée est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle 68 800 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. La propriété principale de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 14,2 % des actions ordinaires en circulation de la Société.

