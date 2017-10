Falco dépose un rapport technique pour l'étude de faisabilité du projet Horne 5

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 30 octobre 2017) - Ressources Falco Ltée ( TSX CROISSANCE : FPC) (" Falco " ou la " Société ") est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé aujourd'hui sur SEDAR un rapport technique conforme au Règlement 43-101 pour son projet aurifère Horne 5 détenu à 100 % et situé à Rouyn-Noranda, Québec. Le communiqué de presse de Falco daté du 16 octobre 2017 résume les hypothèses et résultats clés contenus dans le rapport technique. Il n'existe aucune différence importante entre les hypothèses et estimations contenues dans le communiqué de presse de Falco daté du 16 octobre 2017 relativement à cette propriété et dans celles contenues dans le rapport technique déposé aujourd'hui.

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 13,3 % des actions ordinaires en circulation de la Société.

