Fasken Martineau accueille deux nouveaux associés à son bureau de Calgary

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 6 juin 2017) - Fasken Martineau est heureux d'annoncer que Gary Cochrane et Scott Sangster se sont joints au bureau de Calgary à titre d'associés au sein du groupe Financement et opérations bancaires.

Gary axe sa pratique sur la représentation de banques et d'institutions financières nationales et internationales relativement à tous les aspects des opérations de financement. Il a acquis une expertise en financement de projets dans les domaines pétrolier et gazier, immobilier et de la construction. Il offre également des conseils en matière d'opérations de prêts, de mises sous séquestre et de restructuration d'entreprises. Dans le cadre de sa pratique, Scott aide les prêteurs, institutionnels et autres, à réaliser de façon efficace une vaste gamme de financements par emprunt, notamment des arrangements complexes entre créanciers garantis.

« Nous sommes ravis d'accueillir Gary et Scott au sein du cabinet. Nos clients bénéficieront grandement de leur expérience et de leurs connaissances », a confié Clarke Barnes, coassocié directeur du bureau de Calgary de Fasken Martineau. « L'ajout de Gary et de Scott est un atout considérable pour le groupe Financement et opérations bancaires, qui est un domaine ciblé par le bureau de Calgary », a ajouté Robert Maxwell, coassocié directeur du bureau de Calgary de Fasken Martineau.

Le groupe Financement et opérations bancaires du cabinet conseille et représente une vaste clientèle diversifiée de fournisseurs et de consommateurs de crédit partout dans le monde. Compte tenu de la vocation particulière des institutions financières axée sur le risque, ainsi que du contexte fortement réglementé dans lequel ces institutions évoluent, Fasken Martineau reconnaît l'importance d'offrir à ses clients des services intégrés en temps opportun afin d'assurer la protection complète de leurs intérêts juridiques. Nos avocats puisent dans les ressources considérables et font appel à l'expertise de leurs collègues et de leur savoir-faire spécifique.

À propos de Fasken Martineau

Fasken Martineau est un cabinet d'avocats international de premier plan spécialisé en droit des affaires et en litige. Le cabinet compte plus de 700 avocats répartis dans des bureaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Québec, à Londres et à Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site internet du cabinet à l'adresse www.fasken.com.