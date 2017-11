Fasken Martineau accueille deux nouveaux avocats fiscalistes reconnus

Frédéric Harvey et Ryan Rabinovitch se joignent au cabinet à titre d'associés

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 7 nov. 2017) - Fasken Martineau annonce aujourd'hui l'arrivée de Frédéric Harvey et Ryan Rabinovitch à titre d'associés au groupe Fiscalité du bureau de Montréal.

Frédéric Harvey a développé une expertise dans les domaines suivant : les fusions et acquisitions, le financement des sociétés, la fiscalité internationale et les réorganisations d'entreprises. Il agit à titre de conseiller stratégique en matière de fiscalité dans le cadre d'opérations commerciales complexes, tant à l'échelle nationale que transfrontalière. Les conseils de Me Harvey sont également sollicités en matière de structuration d'investissements étrangers au Canada et de projets d'énergie renouvelable.

Ryan Rabinovitch concentre sa pratique sur tous les aspects du droit fiscal, incluant la planification et le litige fiscal. Il a occupé la fonction de clerc en droit comparé auprès d'Aharon Barak, alors président de la Cour suprême d'Israël, ainsi qu'auprès de l'honorable Louise Arbour, alors juge à la Cour suprême du Canada.

« Nous sommes heureux d'accueillir Frédéric et Ryan au sein du cabinet. La croissance continue des activités de nos clients dans le domaine des fusions et acquisitions crée des besoins importants en fiscalité. Leur expérience consolide le positionnement de notre équipe, qui compte maintenant 13 avocats reconnus au Québec et plus de 40 au Canada» affirme Éric Bédard, associé directeur de Fasken Martineau pour la région du Québec. « L'expertise de Frédéric et Ryan vient renforcer les services fiscaux sophistiqués offerts à nos clients, notamment dans les secteurs de l'énergie, des mines et des services financiers. Nous sommes ravis de les compter parmi nous » renchérit Christopher Steeves, chef national du groupe Fiscalité.

Le groupe Fiscalité de Fasken Martineau compte l'un des effectifs les plus importants d'avocats fiscalistes d'expérience au Canada. Le groupe représente des clients entres autres en matière de fusions et acquisitions domestiques et transfrontalières, pour l'implantation de projets d'infrastructure et auprès des autorités fiscales.

Au sujet de Fasken Martineau

