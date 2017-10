Fasken Martineau accueille un nouvel avocat-conseil à son bureau de Montréal

Jean H. Gagnon, Ad.E. se joint au groupe Litiges et résolution de conflits

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 oct. 2017) - Fasken Martineau annonce aujourd'hui l'arrivée de Jean H. Gagnon, Ad.E., nouvel avocat-conseil au bureau de Montréal. Il se joindra au groupe de pratique Litiges et résolution de conflits le 1er novembre 2017.

Jean H. Gagnon cumule plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la franchise, de la pharmacie et de la distribution. De plus, il possède une expertise approfondie en matière de médiation, d'arbitrage et de négociation stratégique. Il conseille des franchiseurs, des groupements, des entreprises et des gestionnaires dans la mise en place, la gestion, le développement et l'expansion (nationale et internationale) de leurs réseaux. Me Gagnon offre des conseils stratégiques, négocie des transactions commerciales, et représente ses clients afin de régler, autrement que par la voie des tribunaux, leurs différends et litiges commerciaux.

« Nous sommes heureux d'accueillir Me Jean H. Gagnon au sein du cabinet. Comme nous le savons tous, il est un pionnier et une sommité dans le domaine de la franchise. L'arrivée de Me Gagnon confirme que Fasken Martineau est le cabinet de référence en droit de la franchise au Québec et au Canada » affirme Éric Bédard, associé directeur de Fasken Martineau pour la région du Québec. Me Martin F. Sheehan, co-leader national du groupe Litiges et résolution de conflits et Me Frédéric Gilbert, leader du groupe de droit de la franchise, considèrent également que l'embauche de Me Gagnon est une prise de choix. « L'importance économique de l'industrie de la franchise et la spécificité de ce domaine de droit au Québec ne sont plus à démontrer. Dans ce contexte, l'arrivée de Me Gagnon, un juriste d'exception, ne peut que profiter à l'ensemble de nos clients. Tous mes collègues se réjouissent de cette arrivée » commente Me Gilbert.

Reconnue à l'échelle internationale, l'équipe du groupe Litiges et résolution de conflits possède une expérience de plus d'un siècle en matière de litiges et ce, dans plusieurs territoires du monde. L'expertise du groupe porte sur tous les aspects du litige relevant du droit des sociétés et du droit commercial. Ils ont représenté des sociétés multinationales, des entreprises de petite et moyenne taille et des entités publiques devant divers tribunaux, notamment des tribunaux de première instance et d'appel et des tribunaux administratifs et d'arbitrage, ainsi que dans le cadre de séances de médiation.

