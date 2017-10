Fasken Martineau accueille un nouvel avocat conseil à son bureau de Québec

Alain Garneau se joint au groupe de pratique financement et opérations bancaires

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 2 oct. 2017) - Fasken Martineau annonce aujourd'hui l'arrivée d'Alain Garneau, qui se joindra à l'équipe à titre d'avocat conseil au bureau de Québec.

Me Garneau a œuvré pendant près de 40 ans à titre d'avocat principal et vice-président des affaires juridiques de la Coop Fédérée. Me Garneau supportera le cabinet auprès des clients œuvrant dans les secteurs agro-alimentaire et coopératif. Au cours de ces années au sein de la Coop Fédérée, il a agi dans de nombreuses transactions et a acquis une solide connaissance de l'industrie agro-alimentaire et de ses rouages. Son expertise s'étend également à la régie des marchés agricoles et des systèmes de la gestion de l'offre.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Alain parmi nous. Il possède une solide connaissance du milieu agro-alimentaire de même que du milieu coopératif, non seulement sur le plan juridique mais également de l'environnement des affaires de ces secteurs. Il nous permettra de jouer un rôle encore plus stratégique avec nos clients de cette industrie », déclare Carl Tremblay, associé directeur de Fasken Martineau pour le bureau de Québec.

Au sujet de Fasken Martineau

Fasken Martineau est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale en droit des affaires et en litige. Le cabinet compte plus de 700 avocats répartis dans des bureaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Québec, à Londres et à Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.