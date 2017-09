Fasken Martineau accueille une nouvelle associée à son bureau de Québec

Anne-Marie Naud se joint au groupe de pratique droit des sociétés et droit commercial

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 18 sept. 2017) - Fasken Martineau annonce aujourd'hui l'arrivée d'Anne-Marie Naud, nouvelle associée au bureau de Québec. Elle se joint au groupe de pratique droit des sociétés et droit commercial.

Me Naud a dirigé de nombreuses opérations de fusions et acquisitions, de financement et de réorganisation auprès de compagnies publiques et privées provenant du secteur traditionnel, technologique et de l'assurance. Sa pratique couvre tous les aspects du droit des sociétés, notamment en matière de gouvernance, de structure et de conformité, ainsi qu'en droit des franchises et de la distribution.

Nous sommes enchantés d'accueillir Anne-Marie au sein du cabinet. Son expertise dans le domaine des fusions et acquisitions ainsi que dans la rédaction et la négociation d'entente commerciales diverses vient renforcer l'équipe » déclare Éric Bédard, associé directeur de Fasken Martineau pour la région du Québec.

L'arrivée d'Anne-Marie contribue à la croissance que vit le bureau de Québec. Ses talents professionnels et ses connaissances ajouteront de la profondeur à notre équipe transactionnelle du bureau de Québec », affirme Carl Tremblay, associé directeur pour le bureau de Québec.

Bien établi au sein de la collectivité, le bureau de Québec de Fasken Martineau, un bureau chef de fil en droit transactionnel et litige commercial. Il est l'un des plus importants bureaux d'avocats de la capitale québécoise, avec plus de 40 avocats et agents de brevets et de marques de commerce, dont plus de 20 en droit transactionnel.

Le groupe de pratique droit des sociétés et droit commercial offre une vaste gamme de services dans pratiquement tous les domaines. Le cabinet s'engage à fournir des services créatifs, personnalisés et rentables dans le cadre d'un vaste éventail d'opérations à l'échelle nationale et internationale dans de nombreux secteurs.

Au sujet de Fasken Martineau

Fasken Martineau est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale en droit des affaires et en litige. Le cabinet compte plus de 700 avocats répartis dans des bureaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Québec, à Londres et à Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : www.fasken.com.