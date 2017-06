Fasken Martineau encourage la diversité avec le projet Mansfield Rule

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 7 juin 2017) - Fasken Martineau est heureux d'annoncer qu'il collaborera avec Diversity Lab (disponible uniquement en anglais), ainsi que 30 cabinets d'avocats de premier plan établis aux États-Unis, dans le cadre du projet pilote relatif à la règle de Mansfield. Ce projet fait partie des idées retenues lors de l'édition 2016 du Women in Law Hackathon organisée par Diversity Lab en collaboration avec Bloomberg Law et la faculté de droit de l'Université de Stanford.

Tracey M. Cohen, c.r., associée et avocate plaidante de premier plan de Fasken Martineau, a représenté le cabinet dans le cadre de ce remue-méninges. Mme Cohen, membre du Conseil des associés du cabinet, et des associés de haut niveau provenant de 54 cabinets d'avocats de premier plan établis aux États-Unis, ont lancé des idées sur les moyens d'accroître les possibilités pour les femmes d'être promues à des postes de haute direction dans les cabinets d'avocats.

Fasken Martineau a relevé le défi de la mise en œuvre de l'une des solutions proposées dans le cadre de ce remue-méninges : le projet pilote relatif à la règle de Mansfield, généralement conçu en s'inspirant de la règle révolutionnaire connue sous le nom de Rooney Rule de la Ligue nationale de football des États-Unis. Il vise à assurer qu'au moins 30 % des candidats des cabinets d'avocats aux postes de haut niveau sont des femmes ou des membres des minorités visibles. Vous trouverez plus de précisions dans le communiqué de presse publié par Diversity Lab.

« Une des valeurs fondamentales du cabinet est que nous croyons que la diversité et l'inclusion mènent à une meilleure prise de décisions », affirme Peter Feldberg, associé directeur du cabinet. « Nous croyons que le projet pilote relatif à la règle de Mansfield pourrait ajouter une certaine discipline et une certaine mesure à la procédure de choix des dirigeants. »

Au sujet de Diversity Lab

Diversity Lab crée et expérimente de nouveaux moyens visant à réduire l'écart entre les genres et à promouvoir la diversité au sein des cabinets d'avocats et des services juridiques en tirant profit des données, de la science du comportement et de la pensée créatrice.

Au sujet de Fasken Martineau

Fasken Martineau est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale en droit des affaires et en litige. Le cabinet compte plus de 700 avocats répartis dans des bureaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Québec, à Londres et à Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.