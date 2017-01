Fasken Martineau lance des technologies et des services de premier plan en matière de preuve électronique

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 25 jan. 2017) - Fasken Martineau confirme son positionnement de premier plan en matière de services et de technologies liés au litige par l'intermédiaire d'une entente stratégique novatrice avec PwC Canada relative aux questions touchant l'administration de la preuve électronique. Cet arrangement permet d'offrir aux clients de Fasken Martineau, sous un seul guichet, la gamme la plus complète de technologies et d'expertise professionnelle sur le marché juridique d'aujourd'hui au Canada en matière d'administration de la preuve électronique, en associant des avocats spécialisés en litige plaideurs de premier plan du cabinet Fasken Martineau à la pratique judiciaire informatique mondiale de PwC Canada qui a fait ses preuves partout dans le monde.

« Nous sommes très fiers de notre initiative la plus récente, qui permet d'offrir à nos clients de tous les domaines de pratique les avantages d'une combinaison unique de talent en litige et des meilleures technologies et expertises électroniques en matière d'administration de la preuve », a déclaré Martin Denyes, associé directeur de Fasken Martineau pour la région de l'Ontario. « Le résultat de cette collaboration est une solution intégrée qui assure un traitement encore plus efficace des questions juridiques, un vaste bassin de connaissances professionnelles, de technologie progressive et une flexibilité des prix pour les clients. »

Les services de preuve électronique offerts par Fasken Martineau et PwC Canada peuvent s'adapter aux demandes des clients à tous les niveaux et fournir un accès continu à des solutions et à une expertise de pointe, de même qu'une prévisibilité accrue des coûts. Les services techniques de PwC Canada répondent à la pratique universelle de communication par document électronique des entreprises et incluent des outils de traitement analytiques pour identifier, préserver, conserver, recueillir, traiter, analyser, produire et présenter des documents. Un portail Web sécurisé offre aux utilisateurs autorisés, dont les clients, les conseillers juridiques et les experts, un accès protégé aux documents en tout temps, partout dans le monde. Les experts informatiques judiciaires de PwC Canada gèrent l'infrastructure technologique liée à la preuve électronique, pour permettre aux clients d'avoir un accès continu à des outils informatiques d'avant-garde.

En outre, l'entente tire parti de la connaissance approfondie des spécialistes en la matière de PwC Canada pour offrir un avantage stratégique aux clients dans un domaine en constante évolution.

« Nos clients méritent d'avoir accès à une expertise, à des technologies et à des services juridiques de premier ordre de preuve électronique », a déclaré Laura Cooper, présidente de la section Litiges de Fasken Martineau en Ontario. « Par l'intermédiaire de cette entente, nous fournirons à nos clients une meilleure approche pratique et globale d'administration de la preuve qui sera plus intuitive, performante et rentable. Notre relation stratégique avec PwC Canada nous permet d'offrir des services complets respectant les règles et les lignes directrices en matière d'administration de la preuve électronique au Canada, ainsi que des services-conseils à valeur ajoutée en matière de gouvernance d'information, d'utilisation d'outils technologiques d'évaluation préliminaire, et de stratégie de conservation de la preuve. »

« Nous avons hâte de travailler avec Fasken Martineau afin d'offrir une approche bien définie et précise d'administration de la preuve électronique dans nos mandats de litige civil, de demande réglementaire et d' enquête interne », a déclaré William Platt, associé de PwC, services d'enquêtes technologiques et d'administration de la preuve électronique. « L'expérience nous a appris que l'administration de la preuve électronique implique plus que des outils évolués indexant de grandes quantités de données. Il s'agit également de choisir la bonne approche en renforçant la conformité des processus tout en réduisant les coûts. »

Au sujet de Fasken Martineau

Fasken Martineau est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale en droit des affaires et en litige. Le cabinet compte plus de 700 avocats répartis dans des bureaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Québec, à Londres et à Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : www.fasken.com.