Fasken Martineau lance un nouveau portail orienté vers les Etats-Unis et s'adressant aux entreprises au sud de la frontière

Fasken Martineau s'emploie à la réussite des entreprises américaines au Canada

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 8 juin 2017) - Fasken Martineau lance aujourd'hui un nouveau site Web (disponible uniquement en anglais) offrant aux entreprises des États-Unis un portail pour découvrir des outils judicieux en lien avec des questions d'actualité qui ont une incidence sur leurs activités commerciales au Canada. Le nouveau site axé sur les États-Unis propose notamment des solutions juridiques pour les acteurs américains, des publications binationales, des coups de projecteur sur certains secteurs clés, et de l'information sur l'évolution de la réglementation. Parmi les sujets abordés, mentionnons la fourniture de conseils pour l'acquisition d'une entreprise canadienne et de l'information en matière de fiscalité et de structuration pour faire affaire au Québec, de droit politique ou de conformité à la réglementation sur le lobbying.

De plus, l'édition 2017 du guide Faire des affaires au Canada (disponible uniquement en anglais) élaboré par le cabinet, brosse un tableau plus détaillé du cadre juridique canadien en évolution. Ce guide, qui peut être téléchargé sur le site us.fasken.com, couvre tous les aspects juridiques permettant de naviguer aisément au sein du monde des affaires canadien.

« Fasken Martineau peut compter sur la force et la diversité de son équipe, qui s'efforce d'aller au-delà des attentes de nos clients américains », affirme Stephen B. Kerr, associé principal et président du comité sur les relations avec les États-Unis. « Ce microsite est une extension de notre offre de services à nos clients américains afin de leur permettre de profiter non seulement de l'éventail exhaustif des services de conseil juridique, mais aussi de la manière de faire de Fasken Martineau. »

Fasken Martineau est un cabinet d'avocats chef de file dans le domaine du droit des affaires et des litiges complexes au Canada. Pour prendre connaissance des articles sur des sujets brûlants d'actualité qui seront publiés dans les prochaines semaines en lien avec l'édition 2017 du guide Faire des affaires au Canada, veuillez consulter le site us.fasken.com ou suivre @FaskenMartineau.

Au sujet de Fasken Martineau

Fasken Martineau est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale en droit des affaires et en litige. Le cabinet compte plus de 700 avocats répartis dans ses bureaux de Vancouver, de Calgary, de Toronto, d'Ottawa, de Montréal, de Québec, de Londres et de Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.