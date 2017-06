Fasken Martineau lance une nouvelle plateforme intégrée pour ses clients privés

TORONTO, CANADA--(Marketwired - 12 juin 2017) - Fasken Martineau a récemment lancé une plateforme dédiée pour son groupe Services offerts aux clients privés, en vue d'offrir à cette clientèle des solutions juridiques plus exhaustives et plus intégrées.

Depuis plus de 150 ans, nous travaillons de génération en génération avec les familles les plus aisées et des entreprises privées prospères au Canada. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs grâce à nos conseils juridiques éclairés, une vaste expertise et un réseau étendu de professionnels et de liens avec les industries, tant au Canada qu'à l'étranger.

« Nous sommes enchantés de proposer à nos clients privés une suite intégrée et unique de services qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs personnels et commerciaux, dispensés de manière collaborative et faisant appel à une expertise tant interne qu'externe », a déclaré Corina Weigl, associée et coprésidente du nouveau groupe Services offerts aux clients privés.

Le lancement de cette plateforme vient renforcer l'engagement du cabinet à répondre aux besoins des particuliers et des familles à valeur nette élevée ou très élevée et des entreprises privées que possèdent ou gèrent ces personnes. La transmission du patrimoine, la préservation des actifs, la planification successorale, la planification proactive des liquidités des entreprises, la navigation à travers les paysages complexes de la gouvernance tant de l'entreprise que de la famille, la planification de la continuité, la facilitation des plans philanthropiques stratégiques, les fusions et acquisitions de sociétés privées, les opérations immobilières et bancaires et le règlement des différends figurent parmi les compétences offertes par notre cabinet. Le répertoire Chambers Canada a classé Fasken Martineau au premier niveau (Band 1) dans la catégorie Clients privés en 2017.

« Alors que les membres de la génération des baby-boomers devraient toucher un héritage de quelque 750 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans le cadre d'un transfert intergénérationnel de patrimoine d'une ampleur sans précédent, nous pensons qu'il est aujourd'hui plus important que jamais pour nos clients privés de profiter des avantages d'une offre de services intégrés et axés sur la collaboration, répondant tant à leurs besoins personnels qu'à ceux de leur entreprise de façon coordonnée », ont ajouté KC Miu, associé et coprésident du nouveau groupe Services offerts aux clients privés, et Byron Loeppky, associé principal et chef régional du groupe Services offerts aux clients privés en Ontario.

Corina Weigl animera une table ronde sur la gestion de la dynamique dans la fonction de conseiller de confiance, tandis qu'Elena Hoffstein présentera un exposé sur les avantages non imposables et les défis des fiducies dans les entreprises familiales lors de la 19e conférence nationale de STEP Canada, les 12 et 13 juin 2017.

