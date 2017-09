Fasken Martineau nomme un nouvel associé directeur pour son bureau de Québec

Me Carl Tremblay devient associé directeur pour le bureau de Québec

QUÉBEC, CANADA--(Marketwired - 12 sept. 2017) - Fasken Martineau est heureux d'annoncer la nomination de Me Carl Tremblay à titre d'associé directeur pour son bureau de Québec. Cette nomination prend effet le 12 septembre 2017.

Me Carl Tremblay succède à Me Guy Dion, qui a occupé ces fonctions pendant plus de 10 ans. Me Dion poursuivra sa pratique de droit du travail et de litige commercial. « Je remercie Guy pour son engagement auprès du cabinet et auprès de nos clients. Il a fait un travail exceptionnel et a fortement contribué à la croissance d'une équipe extraordinaire à Québec », affirme Éric Bédard, associé directeur de Fasken Martineau pour la région du Québec. « Je félicite également Carl Tremblay. Son expérience, ses talents professionnels et son rôle de leader dans la communauté d'affaires de Québec lui permettront d'assumer ses fonctions dans la tradition d'excellence du cabinet et pour le plus grand bénéfice de nos clients ».

« Fasken Martineau est très fier de son bureau de Québec. Nous sommes convaincus que le leadership de Carl contribuera à offrir à nos clients les meilleurs services possible », poursuit Peter Feldberg, associé directeur national du cabinet.

« Je suis très heureux de la confiance manifestée par les associés de Fasken Martineau à mon endroit et de pouvoir jouer ce rôle de leadership au sein de ce grand cabinet qui possède également une culture très entrepreneuriale », affirme Carl Tremblay. « Guy Dion a contribué de façon importante à ma décision de revenir chez Fasken Martineau après plus de 20 ans où je sais qu'il a fait ce travail avec dévouement, générosité et disponibilité. Il demeura impliqué et actif dans les affaires du cabinet et je l'en remercie à l'avance. »

Me Tremblay s'est joint au rang de Fasken Martineau en avril 2017, à titre d'associé au sein du groupe Droit des sociétés et droit commercial. Leader dans la communauté d'affaires de Québec, il est reconnu pour sa pratique dans les domaines des fusions, acquisitions et partenariats stratégiques. Il agit également pour le compte d'investisseurs dans le cadre de placements privés. Il conseille les conseils d'administration de plusieurs sociétés, notamment en matière de gouvernance et d'intégrité. Son expertise a été reconnue par divers répertoires juridiques, dont Best Lawyers in Canada et Lexpert.

Au sujet de Fasken Martineau

Fasken Martineau est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale en droit des affaires et en litige. Le cabinet compte plus de 700 avocats répartis dans des bureaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Québec, à Londres et à Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.