Fasken Martineau publie son guide intitulé The Well-Governed Non-Profit

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 7 juin 2017) - Fasken Martineau a publié aujourd'hui son guide intitulé The Well-Governed Non-Profit, qui a pour but de partager ses connaissances acquises et d'aider les organismes à but non lucratif à atteindre leurs objectifs. Ce manuel offre aux nouveaux administrateurs une introduction complète en matière de gouvernance, ainsi que des conseils et des principes directeurs liés aux meilleures pratiques à l'intention des administrateurs d'expérience.

« Les organismes sans but lucratif et leurs bénévoles et employés jouent un rôle important dans la société. Ils permettent aux personnes de travailler ensemble en vue de procurer des bénéfices considérables à l'ensemble de la société », affirme Dierk Ullrich, associé au bureau de Vancouver de Fasken Martineau.

Le guide The Well-Governed Non-Profit (disponible uniquement en anglais) a été rédigé de façon à pouvoir s'appliquer à différents contextes tout en étant assez précis pour être utile à chacun d'entre eux. Il est important pour chaque conseil de déterminer ce qui fonctionne selon le contexte de son organisme, car il n'existe pas d'approche universelle.

Le guide Well-Governed Non-Profit de Fasken Martineau comprend ce qui suit :

L'importance des organismes à but non lucratif

Le rôle des administrateurs dans la gouvernance des organismes à but non lucratif

La raison d'être du conseil d'administration

Les fonctions des administrateurs

Créer un conseil d'administration compétent

Responsabilités

Les réunions du conseil d'administration

Surveillance

Stratégie

