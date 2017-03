FedDev Ontario aide des fabricants de Tillsonburg à améliorer leur productivité et à diversifier leurs exportations

TILLSONBURG, ONTARIO--(Marketwired - 1 mars 2017) - Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario)

Le Canada est résolu à soutenir l'innovation et la croissance dans le secteur manufacturier. Deux fabricants de Tillsonburg bénéficieront d'un financement pouvant atteindre 5,25 millions de dollars pour adopter des technologies novatrices et améliorer leur productivité, ce qui permettra de créer jusqu'à 110 emplois pour les Canadiens.

Ces investissements de FedDev Ontario ont été annoncés aujourd'hui par Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev Ontario.

Marwood Metal Fabrication Limited, une entreprise d'emboutissage de métal et d'assemblage primée qui exerce ses activités en tant que fournisseur de niveau 1 de l'industrie de l'automobile, recevra un investissement pouvant atteindre 4,27 millions de dollars qui sera consacré aux technologies de pointe en matière d'estampage à chaud et de presse, à l'amélioration des processus et à l'agrandissement des installations pour accueillir du nouvel équipement. Le projet devrait permettre de créer 70 emplois à temps plein d'ici son achèvement.

Otter Valley Foods Inc., un fabricant de produits alimentaires qui fournit des plats cuisinés surgelés de marque privée à de grandes chaînes d'épicerie, recevra un investissement pouvant atteindre 975 000 dollars pour accroître sa productivité en ajoutant une nouvelle chaîne de production et en installant un deuxième système de congélation. L'entreprise fait partie du groupe Inovata Foods. L'entreprise compte créer 40 emplois à temps plein dans le cadre de ce projet.

Ces investissements devraient soutenir la création d'emplois et avoir une incidence positive sur les chaînes d'approvisionnement dans le Sud de l'Ontario. Ces entreprises de fabrication seront ainsi mieux placées pour croître, innover et générer davantage de possibilités d'emploi pour la classe moyenne. Ces projets permettront également aux entreprises d'explorer d'autres possibilités d'exportation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document d'information.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui appuiera deux entreprises locales dans leurs efforts pour moderniser leurs opérations et accroître leur productivité, tout en créant des emplois et en stimulant la croissance économique dans le Sud de l'Ontario. »

- Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord

« L'investissement dans les entreprises Marwood Metal Fabrication Limited et Otter Valley Foods Inc. est un bon exemple de la façon dont le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques pour revitaliser l'accès aux marchés de la fabrication et de l'exportation en apportant des améliorations sur le plan de l'innovation et de la productivité, et en favorisant une plus concurrence dans le Sud de l'Ontario. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Grâce au financement de FedDev Ontario, Marwood Metal Fabrication Limited est en mesure d'adopter des technologies de production de pointe et d'agrandir son installation située à Tillsonburg. Cela est essentiel à notre croissance continue et en vue de demeurer concurrentiel dans l'industrie de l'automobile. »

- Chris Wood, président et chef de la direction, Marwood Metal Fabrication Limited

« Grâce à cet investissement de FedDev Ontario, nous commençons une expansion qui nous transformera, puisqu'elle nous permettra de gérer les turbulences auxquelles nous sommes confrontés actuellement à l'échelle locale au chapitre de la fabrication, et d'atteindre le prochain niveau. »

- Steve Parsons, président, Inovata Foods Corp. / Otter Valley Foods Inc.

Faits en bref

Le soutien offert à Marwood Metal Fabrication Limited par FedDev Ontario permettra à l'entreprise d'améliorer sa productivité, de diversifier ses produits et d'accroître sa capacité concurrentielle dans les marchés mondiaux.

Le financement de FedDev Ontario versé à Otter Valley Foods Inc. aidera l'entreprise à accroître sa capacité de production tout en réduisant ses coûts de production globaux, ce qui lui permettra de mieux concurrencer et d'attirer ainsi de nouvelles possibilités d'affaires.

Ces contributions remboursables sont accordées dans le cadre de l'initiative Investir dans la croissance et la productivité des entreprises de FedDev Ontario.

Documents connexes

Liens connexes

