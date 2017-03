FedDev Ontario investit 1,32 million de dollars pour soutenir 30 entreprises et créer des emplois

Un nouveau programme aide les entrepreneurs à créer les entreprises et les emplois de demain

Un nouveau programme d'incubation, appelé BURST, fournira à 30 entrepreneurs du secteur des technologies novatrices du Sud-Ouest de l'Ontario les compétences dont ils ont besoin pour prospérer maintenant et à l'avenir.

Aujourd'hui, Kate Young, députée de London-Ouest, et Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, ont annoncé que FedDev Ontario verse à TechAlliance of Southwestern Ontario une contribution non remboursable pouvant atteindre 1,32 million de dollars pour la mise en œuvre du nouveau programme. Dans le cadre du programme BURST de TechAlliance, les entreprises obtiendront du mentorat et des conseils d'affaires, un financement de démarrage, une visibilité auprès d'investisseurs potentiels et un accès à des espaces de travail réservés dans le Discovery Park de la Western University.

Étant donné que des entrepreneurs établissent et font croître leurs entreprises grâce à ce programme, on prévoit que jusqu'à 45 postes à temps plein pourraient être créés.

S'appuyant sur l'historique de London en ce qui a trait à l'innovation dans les sciences de la santé, un partenariat unique sera mis sur pied avec le London Medical Network pour aider les entreprises de technologie médicale admissibles à recevoir du financement.

Cette annonce a été faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev Ontario.

Citations

« Le soutien que TechAlliance of Southwestern Ontario fournit aux entreprises de la région est précieux. Le gouvernement du Canada est fier d'aider TechAlliance à élargir son offre afin d'inclure l'accès au financement de démarrage essentiel aux entreprises en démarrage. »

Kate Young, députée de London-Ouest

« Le soutien de FedDev Ontario offert à TechAlliance of Southwestern Ontario aide les entrepreneurs de la région à perfectionner leurs compétences en affaires et à lancer des entreprises en démarrage prometteuses. En mettant l'accent sur la commercialisation des technologies médicales, ce programme d'incubation s'appuie sur les forces et les ressources de la région dans le secteur des sciences de la vie. »

Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord

« Le programme BURST réunira d'une toute nouvelle façon un grand nombre de services et de ressources offerts aux entrepreneurs de la ville, ce qui engendrera des possibilités uniques et stimulantes pour London. Nous apprécions le soutien de FedDev Ontario et du London Medical Network qui contribue à donner à 30 entreprises la possibilité de prospérer, de créer des emplois et de générer de nouveaux revenus pour la ville ».

Marilyn Sinclair, présidente et chef de la direction, TechAlliance of Southwestern Ontario

Faits en bref

TechAlliance of Southwestern Ontario est une société sans but lucratif qui offre ses services pour aider à lancer, à développer et à relier les entreprises à toutes les étapes de leur croissance et de nombreux secteurs de l'industrie, y compris ceux des médias numériques, des sciences de la vie, de la fabrication de pointe et des technologies propres.

La société TechAlliance of Southwestern Ontario a été fondée en 2002 et a été intégrée en 2010, comme l'un des 17 centres d'innovation régionaux (CIR) mis sur pied dans le cade du programme Réseau ontarien des entrepreneurs (ROE).

TechAlliance dessert des entreprises dans l'aire de recrutement des comtés de Lambton, de Huron, d'Elgin, de Middlesex et d'Oxford.

Ce projet permettra de mobiliser jusqu'à 900 000 dollars en financement versé par les entreprises qui participent à ce programme et pouvant atteindre un montant égal aux fonds versés par le gouvernement. Les entreprises de technologie médicale admissibles recevront ce financement nécessaire du London Medical Network.

Document d'information : Contribution de FedDev Ontario au programme BURST de TechAlliance

Document d'information

Dans le cadre de l'initiative Investir dans l'innovation des entreprises, FedDev Ontario verse à TechAlliance of Southwestern Ontario une contribution non remboursable pouvant atteindre 1,32 million de dollars pour la mise en œuvre du programme BURST. Ce nouveau programme d'incubateurs offrira des possibilités de perfectionnement des compétences, du mentorat et un accès à des capitaux à des entreprises de technologies novatrices en démarrage du Sud-Ouest de l'Ontario. Étant donné que des entrepreneurs établissent et font croître leurs entreprises grâce à ce programme, on prévoit que jusqu'à 45 postes à temps plein pourront être créés.

TechAlliance of Southwestern Ontario exécutera le programme BURST en trois cohortes.

Chaque bénéficiaire de BURST recevra ce qui suit :

jusqu'à 30 000 $ en financement de démarrage, montant égalé par l'entreprise;

jusqu'à 10 000 $ en formation, en mentorat et en conseils d'affaires;

l'accès à un espace de travail réservé au Discovery Park de la Western University.

Les entreprises de technologies admissibles œuvrant dans les domaines des sciences de la vie, des dispositifs médicaux et des renseignements sur la santé recevront du London Medical Network le financement de démarrage nécessaire d'un montant égal aux fonds versés par le gouvernement et pouvant atteindre 30 000 dollars.

Le mentorat et la formation seront axés sur les quatre piliers de base nécessaires à la réussite d'une entreprise : la validation commerciale, la structure d'entreprise, la propriété intellectuelle et la préparation des investisseurs.

Des organisations locales, comme Leap Junction, le Centre for Imaging Technology and Commercialization, le Ivey International Centre for Health Innovation et le Southwestern Ontario Angel Group, orienteront les entreprises en démarrage vers le programme et elles offriront leur expertise aux participants au programme BURST.

Chaque cohorte se termine par une journée de démonstration dans le cadre de laquelle les participants présenteront leurs technologies à des investisseurs potentiels et à des représentants de l'industrie.

On accepte maintenant les demandes de participation à la première cohorte. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris sur la façon de présenter votre demande, veuillez consulter le site Web de BURST.

Au sujet de TechAlliance of Southwestern Ontario

TechAlliance offre ses services pour aider à lancer, développer et relier les entreprises de nombreux secteurs, y compris les médias numériques, les sciences de la vie, la fabrication de pointe et les technologies propres. Ces services comprennent l'accès à une expertise précieuse, à un financement de démarrage, à des programmes et ateliers éducatifs, à des événements propres à l'industrie et à un programme d'adhésion complet.

London Medical Network

Le London Medical Network est une nouvelle initiative qui réunit les praticiens, les chercheurs et les universitaires de classe mondiale des domaines médicaux et des soins de santé de la ville. Le réseau est une entreprise interdisciplinaire de calibre international qui permettra de faire des découvertes et de les transformer en solutions de soins de santé commercialisables, qui permettront de rendre notre monde plus sain et notre économie locale plus prospère.

Initiative Investir dans l'innovation des entreprises de FedDev Ontario

L'initiative Investir dans l'innovation des entreprises vise à renforcer l'écosystème de l'innovation dans le Sud de l'Ontario. Elle contribue à préparer les nouveaux entrepreneurs à recevoir des investissements grâce à des capitaux de démarrage et au perfectionnement de leurs compétences. Elle permet aux entreprises en démarrage qui souhaitent développer davantage un produit ou un service et le commercialiser.

