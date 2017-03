FedDev Ontario verse une contribution de 750 000 $ à une entreprise de Mississauga

Un fabricant de matériel ethernet envisage de presque doubler son effectif et d'accéder aux marchés internationaux

MISSISSAUGA, ONTARIO--(Marketwired - 3 mars 2017) - Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario)

Les Canadiens qui travaillent pour un fabricant de produits de télécommunication établi à Mississauga mettront au point des prises ethernet plus rapides et plus sécuritaires et d'autres produits de réseau grâce à un investissement de 750 000 dollars du gouvernement du Canada.

Cet investissement versé à iS5 Communications Inc. devrait permettre à l'entreprise de créer jusqu'à 12 emplois spécialisés, doublant ainsi pratiquement son effectif, et de mettre au point de nouveaux produits qui pourront être vendus partout dans le monde.

Le financement de FedDev Ontario, dans le cadre de l'initiative Investir dans l'innovation des entreprises, a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, ministre responsable de FedDev Ontario et député de Mississauga-Malton.

iS5 Communications Inc. fournit des produits ethernet industriels essentiels aux industries, comme celles des secteurs des services publics, de la défense et du transport. L'entreprise produit de l'équipement de réseau résistant aux températures extrêmes, aux interférences et aux cyberattaques. La résilience de ces produits permet de transmettre plus rapidement les données et les renseignements et de façon plus sécuritaire. iS5 Communications Inc. sera la première entreprise de sa catégorie à dévoiler une plateforme et une technologie de cybersécurité unique capable de fonctionner de manière fiable dans des températures allant de -40 °C à +85 °C sans être perturbée par les fréquences provenant d'autres sources.

Le Programme d'innovation du gouvernement vise à faire du Canada un pôle mondial de l'innovation - un centre qui favorise la croissance économique en créant de meilleurs emplois, en offrant de meilleures possibilités et une meilleure qualité de vie à tous les Canadiens. Cet investissement est un exemple de cette vision en action.

« Les lieux où les innovations surviennent sont importants, car c'est là où les meilleurs emplois se trouvent. Lorsque des entreprises telles que iS5 Communications innovent, elles créent des emplois bien rémunérés qui profitent à la classe moyenne. De plus, ces emplois se traduisent par de meilleurs emplois dans chacune des collectivités où l'innovation se produit. C'est ainsi que l'innovation crée un meilleur Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et Développement économique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Je suis très reconnaissant du soutien que notre gouvernement fédéral offre aux entreprises canadiennes spécialisées dans la technologie, ce qui nous permet de prospérer et de croître comme entreprise. La contribution remboursable reçue de FedDev Ontario permettra à l'entreprise iS5 Communications Inc. de commercialiser nos produits, y compris notre dernière innovation, « Raptor », et d'optimiser notre chaîne d'approvisionnement et d'améliorer ainsi notre compétitivité sur le marché mondial. »

Clive Dias, président-directeur général, iS5 Communications Inc.

L'entreprise iS5 Communications Inc. a été fondée en 2012. Elle fournit des solutions de télécommunication aux industries des secteurs des services publics, du transport, de la défense et de la surveillance partout dans le monde.

La contribution remboursable de FedDev Ontario pouvant atteindre 750 000 dollars aidera à générer, grâce à l'effet de levier, un financement pouvant s'élever à 1,5 million de dollars provenant des membres accrédités inscrits auprès de l'Association canadienne du capital de risque (site en anglais seulement) et des York Angel Investors (site en anglais seulement).

Grâce à l'augmentation des ventes et à la mise au point de nouveaux produits, l'entreprise augmentera de 30 pour cent le nombre de fournisseurs situés en Ontario.

