FedEx Express Canada : Le "recommerce" du magasinage des Fêtes se poursuit en janvier

L'utilisation des cartes-cadeaux et les retours prolongent la période de magasinage des Canadiens

Les cartes-cadeaux ont été très populaires pendant les Fêtes, la majorité des Canadiens (66 %) ayant indiqué que certains des présents qu'ils entendaient offrir seraient sous forme « plastique ». Cette popularité risque fort de prolonger la période du magasinage des Fêtes en janvier, alors que les récipiendaires se rendront chez leurs marchands favoris pour réclamer leurs cartes-cadeaux.

Un nouveau sondage auprès de 1 510 Canadiens, commandé par FedEx Express Canada, une filiale de FedEx Corp. (NYSE:FDX), a permis de mettre en lumière la manière dont les Canadiens utilisaient leurs cartes-cadeaux et effectuaient leurs retours pendant le « recommerce », qui fait suite au magasinage des Fêtes. Plus du tiers (35 %) des Canadiens ont affirmé vouloir utiliser leurs cartes-cadeaux dans le mois suivant leur réception. On a aussi découvert que ceux qui réclamaient leur carte-cadeau en ligne favorisaient cette méthode pour éviter les queues en magasin (58 %), et pour recevoir directement leur colis à domicile (54 %).

Le sondage a également permis de constater que seul un cadeau sur quatre était échangé ou retourné. Au chapitre des retours, la moitié des répondants qui ont retourné des articles achetés en ligne ont convenu l'avoir fait par commodité, 54 % d'entre eux affirmant également que le retour des achats en ligne était simple et facile.

« Le commerce électronique est la nouvelle normalité au Canada. Nous constatons chaque année un accroissement des ventes en ligne au sein du réseau FedEx, particulièrement pendant la période des Fêtes, explique Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. Les Canadiens continuent également de cliquer et d'expédier après Fêtes, prolongeant ainsi la période du magasinage. FedEx leur offre des solutions d'expédition fiables et livre rapidement leurs achats en ligne et leurs retours d'après les Fêtes. »

Les cartes-cadeaux sont maintenant considérées comme des présents flexibles, qui permettent au récipiendaire de choisir son présent. Parmi les 66 % des répondants qui avaient planifié offrir une carte-cadeau pendant les Fêtes, les trois quarts (76 %) ont affirmé aimer l'idée que le récipiendaire puisse acheter un article de son choix.

La commodité est l'une des principales raisons citées par les répondants qui ont offert des cartes-cadeaux, 39 % d'entre eux mentionnant qu'il était avantageux de pouvoir les réclamer à la fois en ligne et en magasin. Voici quelques résultats ciblés du sondage :

55 % des Canadiens ont indiqué qu'ils attendaient le bon moment pour utiliser les cartes-cadeaux qu'ils avaient reçues.

46 % des répondants qui ont affirmé avoir réclamé leurs cartes-cadeaux en ligne l'ont fait parce qu'ils pouvaient, selon eux, accéder à des offres et à des produits exclusifs.

46 % des répondants qui ont affirmé avoir réclamé leurs cartes-cadeaux en ligne l'ont également fait parce qu'ils considéraient pouvoir choisir parmi une plus vaste variété de produits.

À propos du sondage sur le magasinage en ligne de FedEx Express Canada

Un sondage en ligne a été effectué les 25 et 26 novembre 2016 auprès d'un échantillon représentatif de 1 510 adultes canadiens, choisis au hasard, inscrits au Forum Angus Reid. La marge d'erreur - qui mesure la variabilité d'échantillonnage - est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été statistiquement pondérés conformément aux données du recensement sur la scolarité, l'âge, le sexe, et la région (et au Québec, selon la langue), de façon à assurer un échantillonnage représentatif de la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux sont dus à l'arrondissement.

