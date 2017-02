Finance et Investissement nomme Denis Berthiaume "Personnalité financière de l'année 2016"

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 fév. 2017) - Denis Berthiaume, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins, est nommé « Personnalité financière de l'année 2016 » par le journal Finance et Investissement. Il occupe par la même occasion la première place du Top 25 de l'industrie financière du Québec 2016.

« Denis Berthiaume a fait un travail remarquable au sein du Mouvement Desjardins et de Desjardins Sécurité financière. C'est un gestionnaire hors pair. Il a continué à fournir des résultats exceptionnels tout au long des différentes étapes de l'évolution de Desjardins », a reconnu le jury du Top 25.

De 2011 à 2015, les excédents avant ristournes aux membres de la division d'assurances de personnes et de gestion du patrimoine sont passés de 280 à 503 millions de dollars (M$), soit une progression annuelle moyenne de 16 %. De plus, les profits de l'assureur Desjardins Sécurité financière (DSF) ont crû de 63 % en cinq ans pour atteindre des résultats record de 448,4 M$ en 2015.

Le Top 25 est divisé en cinq catégories, chacune présentant quatre lauréats et un gagnant. La Personnalité financière de l'année est choisie parmi les cinq gagnants des catégories. Les catégories sont Assureurs, Institutions financières à portée nationale, Courtiers de plein exercice, Cabinets multidisciplinaires et Sociétés de gestion indépendante.

Les gagnants des catégories sont les suivants :

Assureurs : Denis Berthiaume, vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins.

Institutions financières à portée nationale : Martin Thibodeau, président, Direction du Québec, de la Banque Royale du Canada.

Courtiers de plein exercice : Richard Legault, président d'Industrielle Alliance Valeurs mobilières.

Cabinets multidisciplinaires : Robert Frances, président Groupe financier PEAK.

Sociétés de gestion indépendante : Louis Allard, président et gestionnaire de portefeuille, Allard, Allard et Associés.

Pour voir la liste des lauréats du Top 25 et pour en apprendre davantage sur chacun d'eux, visitez notre site : www.finance-investissement.com/templedelarenommee.

Un jury composé de sept membres de l'industrie financière du Québec a procédé à la sélection des lauréats du Top 25 : Richard Joly, président de Leaders & Cie, et président du jury; Geneviève Blouin, présidente-fondatrice d'Altervest, et présidente du conseil d'administration du Conseil des gestionnaires en émergence; Richard Fortier, administrateur de sociétés; René Hamel, retraité et ancien président-directeur général de SSQ Groupe financier; Carmen Crépin, administratrice de sociétés et ancienne vice-présidente pour le Québec de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; Guillaume Poulin-Goyer, directeur de contenu, Finance et Investissement; et Sylvain Bédard, vice-président, Solutions d'affaires, et éditeur, Groupe Les Affaires.

Deux conseillers à l'honneur

Finance et Investissement a également souligné l'excellent travail et l'engagement de deux conseillers de l'industrie financière du Québec.

Francis Sabourin, conseiller en placement et directeur gestion de patrimoine chez Richardson GMP, reçoit le prix du Conseiller émérite pour l'année 2016. Le jury a souligné la bonne tenue des cinq portefeuilles qu'il a créés sur sa plateforme de gestion discrétionnaire. Francis Sabourin célébrera le 5 octobre prochain ses 25 ans de pratique.

Gilles Garon, planificateur financier et directeur du Cabinet Services financiers Garon & Associés, du réseau SLF Partenaire de Desjardins Sécurité financière, remporte quant à lui le titre de Conseiller le plus engagé dans sa communauté 2016. Membre à vie de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), Gilles Garon est aussi maire de Témiscouata-sur-le-Lac, une municipalité de 5 000 citoyens.

Les prix ont été remis lors de la soirée de la Personnalité financière de l'année 2016, qui s'est tenue le 7 février 2017 au Windsor, à Montréal.

