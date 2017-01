foodora lance un service à emporter pour donner plus de flexibilité aux gourmets canadiens

Après un an au Canada, les clients de foodora peuvent maintenant emporter leur repas chez leurs restaurants locaux préférés

TORONTO, ON--(Marketwired - 31 janvier 2017) - Aujourd'hui, foodora​,​ le service de livraison de repas à la demande, a annoncé qu'elle élargit son offre de services en ajoutant une fonction "à emporter" sur leur plate-forme. Connu pour ses courriers à vélo rose, foodora est fière de livrer des repas de haute qualité des restaurants locaux à Montréal, Toronto et plus récemment, à Vancouver. Pour offrir à ses clients plus de choix et de flexibilité, à partir du​ mardi 31 janvier,​ les clients de chaque ville peuvent commander à l'avance sur le site Web ​foodora ou sur les applications iOS et Android ​et prendre leur commande à emporter chez certains restaurants.

" Notre mission chez foodora est simple. Nous visons à apporter de la bonne nourriture dans la vie de tous les jours à nos utilisateurs, et nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de le faire ", a déclaré David Albert, directeur général de foodora Canada. " Grâce à notre nouvelle fonction à emporter, nous offrons aux utilisateurs plus de choix et de flexibilité pour intégrer facilement les commandes de repas dans leurs horaires, que ce soit en leur donnant la possibilité à emporter ou en les livrant directement à leur porte. "

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité à emporter, les clients passent simplement leur commande sur les applications iOS ou ​Android ​foodora ou sur le ​site Web ​et choisissent l'option "à emporter" pour emporter leur commande au restaurant. Plutôt que de suivre le courrier, le client obtiendra une heure pour venir récupérer son repas. Cette option permet aux gens de pré-payer leurs repas, ce qui est idéal pour ceux qui n'ont jamais de monnaie sur eux, ceux qui n'aiment pas faire la queue à leur restaurant préféré ou ceux qui veulent offrir un repas à leurs amis et leur famille. Les restaurants participants incluent notamment Brigade​ et Le Poke Bar ​à Montreal; ​Flock ​et Ravi Soups ​à Toronto; et Ramen Koika ​et Hubbub ​à Vancouver.

" Maintenant, les clients qui rentrent chez eux du travail peuvent passer par leur restaurant préféré et emporter leur souper en chemin, et nous aimons le fait que cette fonctionnalité apportera plus de clients à nos restaurants partenaires ", a déclaré Albert. " Le fonctionnalité "à emporter" est parfait pour ceux qui n'aiment pas faire la queue, ou ceux qui veulent commander un repas mais qui ne satisferont pas la dépense minimale pour une livraison foodora. "

foodora est entrée sur le marché canadien en 2015, année de l'acquisition de Hurrier, un service de livraison de nourriture basé à Toronto. Depuis l'acquisition et le rebrand complet en janvier 2016, foodora s'est étendu à Montréal, et plus récemment à Vancouver en novembre 2016. En un an, foodora est passé de 250 restaurants à plus de 870, avec encore quelques

centaines de prévus d'ici la fin de 2017, et a vu une augmentation de 10% par mois sur les commandes. La compagnie est également passée de 17 employés à 40 au Canada et a augmenté sa flotte de courrier de 117%. Les restaurants partenaires les plus populaires sont Le Gros Luxe ​​et Mandy's à Montreal; Fresh et Burger's Priest à Toronto; et Little Saigon et Heritage Asian Eatery à Vancouver.

Informations de foodora

foodora a été lancé en Allemagne en octobre 2014, soutenu par Rocket Internet en avril 2015 et a fusionné avec Delivery Hero en septembre 2015. Le service de livraison à la demande relie actuellement des restaurants de haute qualité et des gourmets dans 10 pays et change la façon dont la livraison de repas est perçu et expérimenté dans le monde.

Comment ça marche

Grâce au site Web foodora ou les nouvelles applications iOS et Android, les clients peuvent entrer leur code postal et consulter une liste de restaurants servant leur quartier. Une fois qu'ils ont trouvé leur repas de choix, ils peuvent placer la commande dans le confort de leur maison ou au bureau et payer en ligne sur la plate-forme sécurisée foodora. La commande est alors soigneusement préparée par le restaurant et est apportée directement au client par l'équipe logistique foodora ou emportée par le client en utilisant la nouvelle fonctionnalité "à emporter" de foodora.