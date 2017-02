foodora s'associe à Durex pour nourrir l'appétit sexuel des couples canadiens en ce jour de Saint-Valentin

Les restaurants partenaires de foodora travaillent avec un sexologue pour présenter des options exclusives aphrodisiaques au menu

TORONTO, ON--(Marketwired - 7 février 2017) - La température monte: foodora,​ le service de livraison de repas à la demande, et Durex, la première marque de condoms au monde et leader du bien-être sexuel, se sont associés pour aider les couples canadiens à planifier une nuit inoubliable pour le jour de Saint-Valentin. ​Le mardi 14 février​, les clients de foodora pourront réveiller leurs papilles avec de nouveaux éléments disponibles à la carte de certains restaurants partenaires de Toronto, de Montréal et de Vancouver. Chaque chef a travaillé avec un expert sexologue et relationnel canadien, le Dr Carlen Costa, pour incorporer des aliments naturels aphrodisiaques dans les "Spéciaux de couples du jour de la Saint-Valentin". Chaque commande le jour de la Saint-Valentin comprendra également des condoms Durex® Sensi-Thin® et un lubrifiant Durex® Passion Cherry Play Lube (100mL) disponible pour la livraison ou à emporter exclusivement sur le site Web foodora ou les applications iOS​ ​et Android​.

"foodora est fière d'offrir à ses clients une liste de bons mets soigneusement sélectionnée et nous voulons faire quelque chose de grand pour une fête très axée sur la découverte de la nourriture et de la boisson avec votre prochain, a déclaré David Albert, directeur général de foodora Canada. "Nous avons examiné les commandes de l'année dernière et avons vu un pic dans les cuisines comme les sushis, les pizzas et les desserts. Cette année, nos restaurants partenaires mettent la barre plus haute en incorporant à leurs menus des aliments connus pour vous mettre dans l'ambiance."

Un "aphrodisiaque" (nommé d'après la déesse grecque Aphrodite) est une substance qui est supposée augmenter la libido, ou le désir sexuel, quand elle est consommée. Selon le docteur Carlen Costa, sexologue certifié, les aphrodisiaques peuvent avoir des effets physiologiques différents, tels que la réduction du stress, l'augmentation du débit sanguin, la stimulation de la production de dopamine dans le cerveau et l'augmentation du taux de sérotonine.

"Que les gens croient ou non au pouvoir des aphrodisiaques, la relation entre la nourriture et l'intimité est réelle", a déclaré Dr Carlen Costa, sexologue certifié et expert en relations. "L'acte de partager la nourriture est intime pour chacun. Le but de la Saint-Valentin est de démontrer son amour l'un pour l'autre, et la nourriture est un moyen parfait pour les couples pour se mettre dans l'ambiance."

Pour aider à exciter les appétits, le Dr Carlen et chaque restaurant partenaire ont travaillé ensemble pour élaborer des éléments de menu soigneusement pensés, qui incluent des ingrédients améliorant la libido comme le chocolat noir, les piments forts, le miel, l'avocat, les grenades et les ​pignons de pin.​ Les clients de foodora peuvent commander auprès de trois restaurants sélectionnés à Toronto, à Vancouver et à Montréal.

Les restaurants participants et les options de menu incluent:

Montréal, QC

Une Crèpe? ​- 'La Crème de la Crêpe'

Crêpe aux fraises, chocolat noir, figues séchées, pignons de pin et crème fouettée

Garni avec de la fontina, de la coppa, des tomates cerises marinées, des pignons de pin, et de quoi augmenter la libido avec des asperges grillées et de l'huile d'ail.

'​Amourancini' (Apéritif): ​Arancini farcis à la courge musquée et au fromage de noix de cajou, servis avec une salade de roquette et de la sauge croustillante

'Topinambours à la Cupidon' (Entrée): Topinambours​ enrobés d'une croûte de graines de sésames, servis avec betteraves Chiogga, légumes verts braisés aux agrumes et lentilles Beluga.

'Passion' (Dessert): ​Biscuit moelleux au chocolat avec une ganache à la banane, gingembre et fruits de la passion

Pour commander les "Spéciaux de couples du jour de la Saint-Valentin" de foodora, les clients peuvent passer leur commande le 14 février sur les applications iOS​ ​ou Android ​de foodora ou visiter le site Web et choisir l'option de livraison ou à emporter. Chaque option spéciale au menu est exclusive à foodora et ne peut être commandée que sur le site Web et les applications iOS ou Android. Chaque commande sera également accompagnée d'un paquet de soins Durex, qui comprend un lubrifiant Durex® Passion Cherry Play (100 mL) et un paquet de trois condoms Durex® Sensi-Thin®, les meilleurs vendeurs de la marque.

