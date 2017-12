Fortis annonce des changements dans l'équipe de direction

Nomination du vice-président directeur, Opérations des services publics de l'Ouest Nouvelle attention portée au développement durable

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 8 déc. 2017) - Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS), a annoncé la nomination de David Hutchens comme vice-président directeur, Opérations des services publics de l'Ouest pour Fortis, qui prendra effet le 1er janvier 2018.

Dans ses fonctions élargies, M. Hutchens conservera son poste de président et chef de la direction de UNS Energy Corporation en Arizona en plus de superviser les activités de FortisBC et FortisAlberta. Celles-ci sont actuellement dirigées par Roger Dall'Antonia, récemment nommé président et chef de la direction de FortisBC, et par Karl Bomhof, nommé président et chef de la direction de FortisAlberta plus tôt cette année.

« David œuvre dans le secteur de l'énergie depuis plus de 20 ans. Il a occupé divers postes dans nos installations d'électricité et de gaz en Arizona avant de devenir président et chef de la direction en 2014, a déclaré M. Perry. Sa vaste expérience aidera à guider les opérations de l'Ouest du Canada. Bravo à David pour ses nouvelles fonctions. »

M. Perry a également annoncé que Nora Duke sera chargée des questions de développement durable et sera dorénavant vice-présidente directrice, Développement durable et chef des ressources humaines. Mme Duke a été nommée vice-présidente directrice, Services aux entreprises et chef des ressources humaines en 2015.

« Fortis prend ses responsabilités environnementales, sociales et de gouvernance au sérieux. Je suis heureux de pouvoir compter sur Nora pour s'occuper des priorités de l'entreprise en développement durable et en gérance, » a déclaré M. Perry.

Biographies

David G. Hutchens

M. Hutchens travaille pour UNS Energy depuis 22 ans. Il a gravi les échelons en occupant divers postes de direction, supervisant la commercialisation et le commerce de gros de l'énergie, l'efficacité énergétique et la planification des ressources. M. Hutchens est devenu président et chef de la direction de UNS Energy en mai 2014. Il a obtenu un baccalauréat en génie aérospatial et une maîtrise en administration des affaires à l'Université de l'Arizona, en plus d'être un ancien officier de sous-marin nucléaire de la US Navy. M. Hutchens siège au conseil d'administration de UNS Energy depuis décembre 2013, à celui de FortisBC depuis janvier 2015 et à celui de FortisAlberta depuis juillet 2016. Il compte également parmi les administrateurs de l'Edison Electric Institute, du Western Energy Institute et de plusieurs autres organismes de bienfaisance et organisations civiques.

Nora M. Duke

Mme Duke travaille pour Fortis depuis 30 ans. Elle a été présidente et chef de la direction de Fortis Properties, vice-présidente des Services d'accueil de Fortis Properties et vice-présidente des services à la clientèle et aux sociétés pour Newfoundland Power. Elle a obtenu un baccalauréat spécialisé en commerce et une maîtrise en administration des affaires de l'Université Memorial de Terre-Neuve. Mme Duke siège au conseil de CH Energy et de FortisAlberta, deux filiales de Fortis, et à celui de Slate Office REIT et du groupe Genesis de l'Université Memorial de Terre-Neuve. Elle a aussi fait partie du conseil de Newfoundland Power, autre filiale de Fortis.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 47 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2017. La Société, qui compte plus de 8 000 employés, sert des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortis.com, le www.sedar.com, ou le www.sec.gov.