Fortis et Teck annoncent la conclusion d'un accord visant le barrage Waneta

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 12 mai 2017) - Fortis Inc. (« Fortis ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) et Ressources Teck Limitée (« Teck ») (TSX:TECK.A)(TECK.B)(NYSE:TECK) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord par lequel Fortis se porte acquéreuse des intérêts de Teck dans le barrage Waneta, soit les deux tiers de la propriété, et des actifs de transport connexes situés en Colombie-Britannique (Canada), le tout pour la somme de 1,2 milliard de dollars comptant.

L'accord prévoit un bail de 20 ans au titre duquel Teck Metals Ltd. (« Teck Metals ») pourra faire usage de la participation de Fortis dans le barrage Waneta afin de produire l'électricité devant alimenter ses installations industrielles de Trail (les « installations de Trail »). Les paiements annuels s'élèveront initialement à environ 75 millions de dollars et augmenteront à raison de 2 % par année, ce qui correspond à un prix initial de 40 $/MWh pour une consommation annuelle d'électricité de 1 880 GWh. Teck Metals aura aussi l'option de prolonger le bail pour une autre période de 10 ans, à des tarifs comparables.

« Grâce à cet accord, Teck renforce davantage son bilan et obtient un capital substantiel à réinvestir dans la croissance globale de ses activités, indique Don Lindsay, président et chef de la direction de Teck. Ainsi, nos installations de Trail bénéficieront pendant longtemps d'une alimentation en électricité sûre à des tarifs concurrentiels, inférieurs à ceux du marché, ce qui nous permettra d'investir dans des projets innovants de modernisation de nos installations. »

« Installation de grande qualité productrice d'énergie renouvelable et située au cœur de nos activités britanno-colombiennes, le barrage Waneta est le complément idéal à notre stratégie d'investissement dans les énergies durables, souligne M. Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis. Il s'agit d'un bien durable qui générera d'excellents flux de trésorerie, garantis par le bail de 20 ans avec Teck. Nous prévoyons que cette acquisition contribuera dès maintenant au bénéfice par action. »

À la clôture de l'opération, Teck s'attend à réaliser produit net comptable d'environ 800 millions de dollars, qui ne fera l'objet d'aucun prélèvement d'impôt.

Depuis 2012, Teck a investi approximativement 525 millions de dollars dans divers projets d'amélioration de l'efficacité, de la productivité et de la performance environnementale de ses installations. De plus, elle a engagé 174 millions de dollars pour la construction d'une deuxième usine d'acide, qui est déjà en chantier et dont la mise en service est prévue pour l'été 2019. Teck a aussi ciblé de nouveaux projets, actuellement à l'étude, qui représentent un investissement total de 150 millions de dollars sur cinq ans dans l'amélioration de sa rentabilité, de sa productivité et sa performance environnementale.

L'acquisition du barrage Waneta, situé au cœur du territoire de FortisBC, témoigne de la confiance et de l'engagement de Fortis envers la Colombie-Britannique. FortisBC est enracinée dans la région depuis plus d'un siècle et elle emploie environ 350 travailleurs dans la région de Kootenay. En plus des quatre installations de production qu'elle possède sur la rivière Kootenay, FortisBC exploite le barrage Waneta et l'Expansion Waneta, en plus d'en assurer l'entretien.

Le barrage Waneta sera exploité en tant que filiale d'infrastructure énergétique non réglementée de Fortis Inc. Fortis financera l'opération au moyen de fonds en caisse, de capitaux empruntés et de capitaux propres.

La clôture de l'opération est sujette aux réserves d'usage, soit l'obtention des approbations et consentements requis. De plus, BC Hydro, qui détient l'autre tiers des intérêts dans les actifs du barrage Waneta et reçoit actuellement le tiers de l'énergie produite, a, de ce fait, droit de préemption sur la participation de Teck, conformément à l'accord de copropriété et d'exploitation que Teck Metals et BC Hydro ont conclu en 2010 à l'égard du barrage. BC Hydro doit aussi fournir certains consentements et apporter des modifications pour que l'opération se concrétise. Teck versera une indemnité de rupture à Fortis si BC Hydro décide d'exercer son droit de préemption. La clôture de l'opération devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2017.

Marchés mondiaux CIBC Inc. agit comme conseiller financier exclusif de Ressources Teck dans le cadre de l'opération.

À propos du barrage Waneta

Le barrage Waneta, situé sur la rivière Pend d'Oreille, a une capacité totale de 496 mégawatts (MW) en énergie renouvelable et génère en moyenne 2 750 gigawattheures par année. Les installations de Teck à Trail consomment aux alentours de 1 880 gigawattheures de l'électricité qui provient du barrage Waneta. BC Hydro détient un tiers des intérêts dans le barrage Waneta et reçoit environ le tiers de l'énergie qu'il produit. Fortis détient 51 % de l'Expansion Waneta, projet qui s'est terminé en 2015 et qui a ajouté une capacité de 335 MW en énergie propre grâce à l'ajout d'une deuxième centrale en aval. Le barrage Waneta est régi par la convention de la centrale Canal (« CCC »), conclue entre BC Hydro, FortisBC et les propriétaires d'autres centrales le long des rivières Kootenay et Pend d'Oreille. La CCC permet aux parties, grâce à une utilisation coordonnée des débits d'eau ainsi qu'à l'exploitation coordonnée des réservoirs de stockage et des centrales, de produire plus d'électricité à partir de leurs ressources de production respectives qu'elles ne pourraient le faire si elles exerçaient leurs activités de façon indépendante. Les intérêts de Teck dans la production du barrage Waneta sont définis et déterminés conformément aux stipulations de la CCC. La CCC réduit le risque hydrologique lié au barrage Waneta. Parmi les actifs acquis, on compte aussi la ligne de transport 71, qui donne accès aux marchés d'importation et d'exportation aux États-Unis, et d'autres actifs de transport locaux.

À propos des installations de Trail

Les installations de Teck à Trail, ville du sud-est de la Colombie-Britannique, forment l'un des plus grand complexes intégrés de fusion et d'affinage du zinc et du plomb au monde. On y produit aussi toute une gamme de métaux précieux et spéciaux, de produits chimiques et d'engrais. Plus de la moitié des produits affinés aux installations de Trail proviennent des mines de Teck.

En 2016, les installations de Trail ont produit 312 000 tonnes de zinc affiné, dont la vente a généré un chiffre d'affaire de 2,05 milliards de dollars et un bénéfice brut avant amortissement de 241 millions de dollars.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 48 milliards de dollars. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortis.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

À propos de Teck

Teck est une société exploitante de ressources vouée à l'exploitation et à la mise en valeur responsables des ressources minérales. Ses principales divisions sont spécialisées dans le cuivre, le charbon destiné à la sidérurgie, le zinc et l'énergie. Son siège social est à Vancouver (Canada) et ses actions sont inscrites à la cote de la TSX, sous les symboles « TECK.A » et « TECK.B », et de la NYSE, sous le symbole « TECK ». Teck est présente sur le Web à l'adresse www.teck.com et sur Twitter à @TeckResources.

Énoncés prospectifs

Fortis et Teck incluent dans le présent communiqué des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable servent aussi souvent que possible à introduire des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, en ce qui a trait à Fortis, les énoncés se rapportant à l'acquisition d'intérêts dans le barrage Waneta et les actifs de transport connexes, à son échéancier et aux avantages qu'elle représente; à la contrepartie totale attendue et aux ajustements; à la satisfaction des conditions de clôture, y compris l'obtention de certains consentements et approbations; et au financement prévu. En ce qui a trait à Teck, les énoncés prospectifs incluent, notamment : les énoncés se rapportant à la vente de ses intérêts dans le barrage Waneta et les actifs de transport connexes, et à la location de ces intérêts; aux avantages attendus de l'opération; à la valeur nette comptable du gain attendu; à la date d'achèvement de la construction de la deuxième usine d'acide aux installations de Trail; au potentiel de nouveaux projets aux installations de Trail et aux avantages qu'ils représentent; et à la satisfaction des conditions de clôture, y compris l'obtention de certains consentements et approbations.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d'importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs et hypothèses comprennent notamment : l'obtention des approbations requises en vue de l'acquisition et à l'échéancier et aux modalités de ces approbations; les risques entourant la non-réalisation de l'acquisition ou son échéancier; le risque que BC Hydro exerce son droit de préemption; les risques d'intrusion; les risques liés à la satisfaction des conditions de l'acquisition; les risques que des conditions économiques défavorables se répercutent sur les résultats d'exploitation de Fortis et de Teck; les risques de change; et les conditions économiques, politiques et de marché en général. De plus, en ce qui a trait à Teck, on tient pour acquis, dans les hypothèses à l'égard des nouveaux projets aux installations de Trail et de leurs avantages, que ces projets seront approuvés et qu'ils produiront les résultats attendus. Fortis et Teck mettent en garde les lecteurs sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter les documents du dossier d'information continue que Fortis dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission. Fortis décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de faits nouveaux, d'événements futurs ou autrement. Pour obtenir plus de renseignements sur certains facteurs de risque se rapportant à Teck, prière de consulter les documents du dossier d'information continue que Teck déposent de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission. Teck décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs après la publication du présent communiqué ou de les réviser si des événements futurs imprévus surviennent, à moins les lois sur les valeurs mobilières ne l'exigent.