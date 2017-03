Fortis Inc. annonce un placement d'actions ordinaires de 500 M$ CA

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 2 mars 2017) - Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente avec un investisseur institutionnel aux États-Unis visant l'émission et la vente de 12 195 122 actions ordinaires de Fortis (les « actions ») au prix unitaire de 41,00 $ CA, pour un produit brut d'environ 500 000 000 $ CA (le « placement »).

Fortis vend directement les actions à l'investisseur institutionnel, sans passer par un placeur ou un agent. La Société affectera le produit net du placement au remboursement de sa dette à court terme et à des fins générales. La clôture du placement devrait avoir lieu le 3 mars 2017 ou aux environs de cette date, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles.

Les actions ont été offertes en vertu du prospectus préalable de base de la Société et de la déclaration d'enregistrement du Formulaire F-10 qu'elle a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis conformément au régime d'information multinational adopté par les États-Unis et le Canada. La Société déposera en outre auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et de la SEC un supplément au prospectus relativement à ce placement.

« L'émission d'actions servira surtout au remboursement de notre dette à court terme, précise Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis Inc. Nous croyons que cette entente, conclue avec l'un des plus importants investisseurs institutionnels dans le secteur des services publics aux États-Unis, est un vote de confiance en faveur de la stratégie à long terme et des perspectives de croissance de Fortis. »

« De plus, nous ne prévoyons aucune autre émission d'actions au cours de notre plan quinquennal de financement du plan de capital de base de 13 G$ CA. Nous nous attendons à ce qu'il soit autofinancé par les flux de trésorerie internes, le crédit de nos services publics réglementés et notre régime de réinvestissement de dividendes », conclut M. Perry.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni un appel à une offre d'achat des actions, et aucune valeur mobilière ne sera vendue dans une région où une telle offre, un tel appel ou une telle vente serait illégal avant d'être enregistré ou déclaré valide aux termes de la législation sur les valeurs mobilières de cette région.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 48 milliards de dollars canadiens. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

Fortis inclut dans le présent communiqué des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable dénotent souvent des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, les énoncés se rapportant à l'utilisation prévue du produit net du placement par la Société, l'échéancier de la clôture prévue du placement, la prévision voulant qu'il n'y ait pas d'autres émissions d'actions au cours du plan quinquennal de financement du plan de capital de base de la Société et celle voulant que ce plan de capital de base sera autofinancé par des flux de trésorerie internes, le crédit des services publics réglementés de la Société et le régime de réinvestissement de dividendes de la Société.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d'importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Fortis met en garde les lecteurs sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour en savoir plus sur certains de ces risques ou facteurs et sur les facteurs de risque liés aux actions, prière de consulter le prospectus préalable de base simplifié daté du 30 novembre 2016 et son supplément qui sera déposé le 2 mars 2017 ou aux environs de cette date, ainsi que les documents du dossier d'information continue que Fortis dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission. Fortis décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.