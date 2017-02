Fortis Inc. dépose ses documents d'information pour 2016

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 16 fév. 2017) - Fortis Inc. (TSX:FTS)(NYSE:FTS) (« Fortis » ou la « Société ») a déposé aujourd'hui ses états financiers consolidés audités et son rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que sa notice annuelle de 2016, auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada. La Société a aussi déposé son formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il est possible de se procurer un exemplaire de ces documents en ligne au www.sedar.com (dépôt au Canada), au www.sec.gov (dépôt aux États-Unis) et sur le site Web de la Société au www.fortis.com, ainsi que par courriel à investorrelations@fortisinc.com.

L'avis de convocation et la circulaire de sollicitation de procurations par la direction pour la prochaine assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Fortis devraient être mis à la disposition des actionnaires à la fin de mars. L'assemblée annuelle et extraordinaire se tiendra le jeudi 4 mai 2017 à 10 h 30 (HAT) au Holiday Inn de St. John's, situé au 180 Portugal Cove Road, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). Une retransmission audio en direct de l'assemblée sera disponible au www.fortis.com.

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 48 milliards de dollars. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.