Fortis Inc. fait le point sur ses efforts d'intervention aux îles Turks et Caicos après le passage de l'ouragan Irma

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 18 sept. 2017) - Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) faisait le point aujourd'hui sur ses efforts d'intervention aux îles Turks et Caicos après le passage de l'ouragan Irma la semaine dernière. FortisTCI fournit de l'électricité dans la majeure partie du pays.

L'équipe d'intervention de la Société a été parmi les premières à atterrir à Providenciales, le dimanche 10 septembre. Elle a quitté le Canada moins de 48 heures après avoir reçu le feu vert du gouvernement des îles Turks et Caicos. À son arrivée, les employés ont été répartis dans plusieurs régions des îles, notamment les îles de Caicos du Nord et de Caicos du Sud, l'île de Grand Caicos et l'île de Providenciales, pour aider FortisTCI à rétablir le courant. L'équipe d'intervention a d'abord concentré ses efforts sur la réalimentation des infrastructures névralgiques, comme les usines de traitement des eaux, les hôpitaux, les aéroports et les organismes d'intervention d'urgence, et sur la sécurité des routes et des voies de communication.

Selon les évaluations menées la semaine dernière, la tempête a détruit plus de 1 200 poteaux. L'équipe devra donc travailler d'arrache-pied pour rétablir le courant. Fortis conservera une équipe d'environ 60 employés supplémentaires sur place jusqu'à ce que le courant soit rétabli pour tous les clients qui peuvent le recevoir.

Des mesures sont prises pour livrer d'autres camions à nacelle, poteaux, fils et matériel au pays. Les véhicules utilitaires supplémentaires seront livrés par barge et devraient commencer à arriver dans les prochains jours. De même, environ 60 monteurs de lignes contractuels se rendront bientôt sur place et joindront leurs forces à celles de l'équipe de Fortis pour accélérer le rythme des réparations dans l'ensemble des îles. Avec ces employés, le nombre total d'employés supplémentaires passera à environ 120.

« Nous mettrons tout en œuvre pour rétablir l'électricité dans la région en toute sécurité et aussi rapidement que possible. Nos pensées accompagnent toujours nos employés, leur famille, le gouverneur Freeman, la première ministre Cartwright-Robinson et les habitants des îles Turks et Caicos », souligne Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis Inc. « Les îles pourront compter sur leur grande résilience pour se relever de cette terrible tempête », conclut-il.

FortisTCI travaille main dans la main avec les responsables des interventions d'urgence et le gouvernement des îles Turks et Caicos pour veiller à bien coordonner les efforts.

