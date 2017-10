Fortis Inc. présente ses nouvelles perspectives quinquennales et annonce une augmentation du dividende trimestriel de 6,25 %

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 16 oct. 2017) - (TSX:FTS)(NYSE:FTS)

Faits saillants

Un plan quinquennal de dépenses en immobilisations d'approximativement 14,5 milliards de dollars de 2018 à 2022, représentant une augmentation de 1,5 milliard de dollars par rapport au plan de l'année précédente

Une augmentation du dividende de 6,25 % pour le quatrième trimestre de 2017, ce qui marque 44 années consécutives d'augmentations de dividende sur les actions ordinaires

Prolongation jusqu'en 2022 de l'objectif de croissance annuelle moyenne de 6 % du dividende

Le plan de dépenses en immobilisations est principalement formé d'un mélange diversifié de projets hautement exécutables à peu de risque

Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) a annoncé aujourd'hui son plan quinquennal de dépenses en immobilisations d'approximativement 14,5 milliards de dollars pour la période de 2018 à 2022, représentant une augmentation de 1,5 milliard de dollars par rapport au plan de l'année précédente. Le conseil d'administration de la Société (le « conseil ») a également annoncé une augmentation de 6,25 % du dividende sur les actions ordinaires au quatrième trimestre de 2017.

Dans les mots de Barry Perry, président-directeur général de Fortis, « la Société se concentre sur l'investissement durable dans ses entreprises. Notre portefeuille de services publics diversifié et de haute qualité permet une croissance notable et peu risquée. »

« Nous veillons à la modernisation de nos réseaux d'énergie afin de suivre l'évolution de notre secteur tout en surpassant les attentes de nos clients, poursuit M. Perry. Nos projets de développement qui ne sont pas inclus dans notre plan de dépenses en immobilisations, ainsi que notre désir de poursuivre d'autres occasions d'affaires dans nos territoires de service, viendraient s'ajouter à nos perspectives quinquennales et pourraient d'ailleurs les bonifier considérablement. »

Le plan de dépenses en immobilisations de la Société, formé principalement d'un mélange diversifié de projets hautement exécutables à peu de risque, est entièrement financé par une augmentation de la dette des entreprises, la trésorerie d'exploitation et les actions ordinaires du plan de réinvestissement des dividendes de la Société. En résultat, la base tarifaire consolidée devrait passer de plus de 25 milliards de dollars en 2017 à approximativement 32 milliards de dollars en 2022.

Le milieu des services publics d'aujourd'hui se caractérise par une demande d'énergie plus propre, le besoin d'un réseau plus résilient et une plus grande utilisation de la technologie. Le plan quinquennal de dépenses en immobilisations repose sur des projets qui visent à perfectionner le réseau de transport d'énergie, à améliorer la capacité du réseau de gaz naturel et l'intégrité du réseau de canalisations de gaz, à remplacer d'anciens poteaux de bois, à augmenter la cyberprotection et à permettre au réseau de livrer une énergie plus propre.

L'acquisition réussie de trois entreprises aux États-Unis dans les dernières années, dont l'achat de ITC Holdings Corp. en octobre 2016, a changé considérablement le profil de Fortis. La Société, autrefois majoritairement centrée au Canada, a bifurqué de façon importante, 60 % de ses possessions se trouvant désormais aux États-Unis. « Ces acquisitions nous ont permis de réaliser des économies d'échelle dans le domaine des services publics et ont diversifié plus avant nos affaires d'un point de vue à la fois géographique et réglementaire, ce qui nous offre une plateforme solide pour croître à l'interne, déclare M. Perry. Alors que Fortis se concentrait autrefois sur la distribution d'électricité et de gaz, aujourd'hui, grâce à ITC, nous sommes également un chef de file dans le secteur du transport d'électricité, ce qui nous place parmi les grands acteurs du domaine des services publics en Amérique du Nord. »

Forte d'un circuit de transport d'environ 25 000 kilomètres, ITC est la plus grande entreprise indépendante de transport d'électricité aux États-Unis, desservant plusieurs États dans le Midwest états-unien.

Marquant sa 44e année consécutive d'augmentation du dividende, le conseil a déclaré un dividende de 0,425 $ par action ordinaire émise et en circulation entièrement libre de la Société, payable le 1er décembre 2017 aux actionnaires ordinaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés. De plus, la Société a pour objectif de maintenir un taux de croissance annuel moyen du dividende par action ordinaire de l'ordre de 6 % jusqu'en 2022 (sur l'hypothèse d'un dividende annuel de 1,60 $).

Le maintien de notre objectif de croissance des dividendes repose sur plusieurs facteurs, dont la continuité des bons résultats de nos entreprises, la croissance de nos territoires de service, l'attente d'issues raisonnables des démarches réglementaires et la bonne exécution du plan quinquennal de dépenses en immobilisations de la Société.

Le conseil a annoncé les dividendes suivants sur les actions privilégiées de premier rang et les actions ordinaires de la Société :

0,3063 $ par action privilégiée de premier rang de série F de la Société, payable le 1 er décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés;





décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés; 0,2427 $ par action privilégiée de premier rang de série G de la Société, payable le 1 er décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés;





décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés; 0,15625 $ par action privilégiée de premier rang de série H de la Société, payable le 1 er décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés;





décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés; 0,136875 $ par action privilégiée de premier rang de série I de la Société, payable le 1 er décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés;





décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés; 0,2969 $ par action privilégiée de premier rang de série J de la Société, payable le 1 er décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés;





décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés; 0,2500 $ par action privilégiée de premier rang de série K de la Société, payable le 1 er décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés;





décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés; 0,25625 $ par action privilégiée de premier rang de série M de la Société, payable le 1 er décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés;





décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés; 0,425 $ par action ordinaire de la Société, payable le 1er décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 novembre 2017 à la fermeture des marchés.



La Société a choisi de rendre les dividendes sur les actions ordinaires et les dividendes sur les actions privilégiées admissibles aux crédits d'impôt pour dividendes fédéral et provincial.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 48 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2017. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com, ou le www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, Fortis inclut de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des « forward-looking statements » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d'exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d'affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable dénotent souvent des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, les dépenses totales en immobilisations prévues par la Société sur la période quinquennale 2018-2022; les énoncés portant sur le dividende annualisé par action ordinaire; la cible de croissance annuelle moyenne des dividendes jusqu'en 2022; la base tarifaire de mi-année consolidée de la Société prévue pour la période 2017-2022; et la prévision que des occasions d'affaires en dehors du plan de dépenses en immobilisations de base s'ajouteront aux perspectives quinquennales.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d'importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et hypothèses sont notamment liés à la teneur raisonnable des décisions rendues par les autorités de réglementation des services publics; la mise en œuvre du plan quinquennal d'immobilisations de la Société; l'absence de dépassements importants de dépenses ou de coûts de financement dans le cadre des projets d'immobilisations de la Société; la concrétisation d'occasions nouvelles, notamment au chapitre de la production de gaz naturel et des infrastructures connexes; la fluctuation des taux de change; l'exercice par le conseil de son pouvoir discrétionnaire de déclarer un dividende, au vu des résultats d'exploitation et de la situation financière de la Société. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter les documents du dossier d'information continue que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission. Fortis décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de faits nouveaux, d'événements futurs ou autrement.