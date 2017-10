Fortis Inc. reçoit le Prix de la CCGG pour ses bonnes pratiques de gouvernance

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 17 oct. 2017) -

Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) a reçu aujourd'hui, lors d'une cérémonie à Toronto, le Prix de la gouvernance 2017 de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (« CCGG »). Plus précisément, la Société a remporté le Prix de la meilleure communication des pratiques de gouvernance d'entreprise et de rémunération de la haute direction.

Étaient présents à la cérémonie Stephen Erlichman, directeur général de la CCGG, ainsi que des représentants de Fortis : Ron Munkley, président du comité de gouvernance et des candidatures du conseil d'administration; Barry Perry, président-directeur général; Nora Duke, vice-présidente directrice, Services aux entreprises et chef des ressources humaines; et David Bennett, vice-président directeur, chef du contentieux et secrétaire de la Société.

« Fortis défend ardemment les principes de la bonne gouvernance, souligne Doug Haughey, président du conseil d'administration de la Société. Nous sommes conscients des attentes de nos actionnaires, et communiquons nos messages en conséquence. » M. Haughey remercie la CCGG de considérer Fortis comme une chef de file dans le domaine.

La CCGG choisit les candidats pour ses Prix de la gouvernance parmi les émetteurs dont elle a rencontré le conseil d'administration dans la dernière période d'invitation au dialogue. Les émetteurs peuvent également être mis en candidature par les membres de la CCGG.

« La CCGG félicite Fortis, l'une des deux lauréates des Prix de la gouvernance 2017, déclare Stephen Erlichman, directeur général de la CCGG. Le Prix récompense Fortis pour son leadership en matière de communication des pratiques de gouvernance d'entreprise et de rémunération de la haute direction. »

La CCGG a créé les Prix de la gouvernance en 2005 afin de souligner l'excellence des émetteurs en matière de communication aux actionnaires par l'intermédiaire de leurs circulaires annuelles de sollicitation de procurations.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 48 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2017. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

