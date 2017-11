Fortis Inc. rétablit l'électricité sur les îles Turks et Caicos

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 7 nov. 2017) - Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) a annoncé aujourd'hui qu'elle était parvenue à rétablir l'électricité pour tous les clients de FortisTCI des îles Turks et Caicos qui l'avaient perdue dans le sillage de l'ouragan Irma et qui étaient en mesure de la ravoir.

« Moins de 60 jours après le passage de l'ouragan Irma sur les îles Turks et Caicos, nous pouvons dire "mission accomplie", s'est réjoui Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis Inc. Fortis a dépêché environ 250 employés et contractuels de toutes ses installations aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. L'équipe a travaillé de façon sécuritaire et efficace pour rétablir l'électricité au pays. Merci à tous les membres de l'équipe pour leur travail acharné, et aux membres de leur famille pour leur soutien précieux. »

Le 10 septembre 2017, l'équipe d'intervention de Fortis a été la première à arriver au pays après que le feu vert eut été donné par le gouvernement des îles Turks et Caicos. Depuis ce jour, l'équipe a reconstruit et rétablit de nombreux kilomètres de lignes de transport, de distribution et branchements et remplacé 1 500 poteaux électriques.

« Je tiens à remercier Son Excellence le Gouverneur Freeman, et la première ministre Cartwright-Robinson d'avoir travaillé avec Fortis pour coordonner les efforts afin de ramener le courant à la population des îles Turks et Caicos, a déclaré M. Perry. Je remercie également de tout cœur nos clients de leur patience, de leur coopération et de la gentillesse dont ils ont fait preuve envers l'équipe de Fortis pendant qu'elle s'affairait à réparer les dégâts. »

FortisTCI fournit l'électricité à plus de 15 000 clients et exploite et entretient 600 kilomètres de lignes électriques sur les îles Turks et Caicos. Elle continuera de travailler avec les clients se trouvant actuellement dans l'impossibilité de recevoir l'électricité en raison de dégâts matériels ou de systèmes électriques endommagés.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 47 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2017. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.