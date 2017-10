Fortis inc. tiendra une journée investisseurs à Toronto le 16 octobre et à New York le 18 octobre

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 4 oct. 2017) - Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) tiendra une journée investisseurs le lundi 16 octobre 2017, à Toronto, et le mercredi 18 octobre 2017, à New York. À cette occasion, Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis, ainsi que les premiers vice-présidents, les membres de la haute direction, les directeurs généraux et les directeurs financiers de certaines filiales feront le point sur les activités, les dernières nouvelles et l'orientation stratégique de la Société.

Juste avant la journée investisseurs du 16 octobre, la Société prévoit publier son plan quinquennal d'immobilisations pour la période de 2018 à 2022 et des renseignements concernant le dividende sur les actions ordinaires au quatrième trimestre.

Pour les deux événements, l'inscription, accompagnée d'un déjeuner, commencera à 9 h (heure de l'Est). Des présentations officielles de Barry Perry, de Karl Smith, vice-président directeur et chef des finances et de Jim Laurito, vice-président directeur, Développement des affaires, auront lieu de 9 h 30 à midi (heure de l'Est). De 12 h 30 à 16 h (heure de l'Est), les investisseurs institutionnels et les analystes seront invités à participer à des tables rondes avec les dirigeants de certaines filiales.

L'événement du 16 octobre aura lieu au musée Design Exchange, dans le Centre TD, au 234, rue Bay, à Toronto. L'événement du 18 octobre aura lieu à l'hôtel Four Seasons, au 57 East 57th Street, à New York.

Une retransmission des deux événements sera accessible en direct et archivée sur le site Web de la Société au www.fortisinc.com.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 48 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2017. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.