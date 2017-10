Forum des Industries Renouvelables 2017 : Rassemblement des pionniers en matière de faibles émissions de carbone

OTTAWA, ON--(Marketwired - 13 octobre 2017) - Industries Renouvelables Canada a le plaisir de présenter le Forum des Industries Renouvelables 2017 à Ottawa, qui se tiendra les 16 et 17 octobre prochain. L'événement annuel, présenté pour une 14e année consécutive, rassemblera les experts du gouvernement, de l'industrie et du milieu universitaire afin d'adresser les priorités du Canada en ce qui concerne l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques.

Cette année, le Forum se penchera sur les défis et opportunités à l'égard des décideurs politiques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau du transport ainsi que sur le rôle critique que jouent les carburants renouvelables et bioproduits afin d'accélérer la transition vers une économie effervescente et à faibles émissions de carbone.

LUNDI 16 OCTOBRE SALLE DRAWING, FAIRMONT CHATEAU LAURIER 17 h 30 RÉCEPTION DE BIENVENUE RICANADA: ENSEMBLE POUR UNE ÉCONOMIE EFFERVESCENTE ET À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE MARDI 17 OCTOBRE SALLE ADAM, FAIRMONT CHATEAU LAURIER 8 h 30 MOTS D'OUVERTURE : JIM GREY, PRÉSIDENT IRCANADA ET CHEF DE LA DIRECTION D'IGPC ETHANOL INC. 8 h 40 DISCOURS D'OUVERTURE: JONATHAN WILKINSON, SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE DE LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 9 h 05 PANEL I : LE PUBLIC ET VOUS: DÉVELOPPER UN SUPPORT DU PUBLIC POUR UNE ACTION EFFICACE DE CHANGEMENT Panélistes : • William Amos, Député pour Pontiac • Hon. Michael Chong, Député pour Wellington - Halton Hills • Linda Duncan, Député pour Edmonton - Strathcona et porte-parole, Environnement et changement climatique NPD Modérateur : • Shawn McCarthy, Journaliste Industrie énergétique mondiale, Globe and Mail 10 h 30 PANEL II - LE PORTRAIT FÉDÉRAL: 30 MÉGATONNES & CARBURANTS RENOUVELABLES Panélistes : • Cam Carruthers, Directeur exécutif, Division du pétrole, du gaz et de l'énergie de remplacement, Environnement et Changement climatique Canada • Ruth Talbot, Directrice adjointe, Politiques stratégiques, Ressources naturelles Canada • Tom Rosser, Sous-ministre adjoint, Politiques stratégiques, Agriculture et agroalimentaire Canada • Hon. Paul Massicotte, Sénateur de De Lanaudière, Québec et Vice-président du Comité permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles Modérateur : • Don O'Connor, Président S&T2 et expert reconnu du secteur se spécialisant dans le calcul du cycle de vie de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et biocarburants. 11 h 45 DISCOURS : DR. DAVID COLETTO, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ABACUS DATA 14 h PANEL III - LE PORTRAIT PROVINCIAL: LEADERSHIP OU COMPLEXITÉ Panélistes : • Xavier Brosseau, Directeur, Approvisionnements et biocombustibles, Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles • Michael Rensing, Directeur, Carburant à faible teneur en carbone, Direction du développement de l'énergie renouvelable, Ministère de l'Énergie et des Mines (Colombie-Britannique) • John Storey-Bishoff, Ingénieur. Directeur, Conformité aux changements climatiques, Conformité, Bureau des changements climatiques (Alberta) Modérateur : • Scott Lewis, Vice-président exécutif, Opérations commerciales et stratégie, chez BIOX Corp 15 h 15 PANEL IV - GUERRE ÉCONOMIQUE ÉMERGENTE DES CARBURANTS RENOUVELABLES Panélistes : • Douglas Dias, Vice-président, Services corporatifs agent principal de gestion des risques, Greenfield Global Inc • Peter Clark, Président, Grey, Clark, Shih and Assoc. • Brian Kingston, Vice-président, Politiques internationale et budgétaire, Conseil canadien des affaires Modératrice : • Andrea Kent, Vice-présidente, Relations publiques et gouvernementales, Greenfield Global Inc 16 h 30 MOT DE LA FIN / AJOURNEMENT DU FORUM

NOTES POUR LES MÉDIAS :

Dès votre arrivée, veuillez vous présenter au bureau d'inscription pour l'enregistrement.

Il n'y aura pas de disponibilité média formelle à l'horaire; Jim Grey, Président de IRCanada, ainsi que d'autres membres du conseil d'administration seront disponibles pour des entrevues tout au long du Forum.

À propos d'IRCanada

Fondé en 1984 sous le nom de l'Association canadienne des carburants renouvelables, IRCanada représente les leaders canadiens de la bioéconomie - des producteurs de biocarburants et de produits à valeur ajoutée qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, tout en créant des opportunités économiques pour les Canadiens. Les membres de IRCanada fournissent à la population des biocarburants renouvelables et propres, tels que l'éthanol et le biodiesel - des carburants qui aident à combattre les changements climatiques, la pollution et le smog. Ils fournissent également des produits à valeur ajoutée provenant de ressources renouvelables et innovent continuellement afin de toujours fournir plus d'avantages économiques et environnementaux.

www.ricanada.org