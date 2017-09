FPI Fronsac annonce un changement au conseil des fiduciaires

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 sept. 2017) - (TSX CROISSANCE:GAZ.UN) Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« FPI Fronsac » ou « Fronsac ») annonce que Mme Katia Marquier a été nommée au conseil des fiduciaires de Fronsac. Cette nomination sera effective le 30 septembre. Michel Lassonde, le Président du conseil des fiduciaires, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir cette nouvelle fiduciaire dans notre équipe. Nous croyons qu'elle nous apportera une expertise additionnelle grâce à ses compétences professionnelles de même que de l'expérience acquise au sein d'importantes sociétés.»

Katia Marquier - Mme Katia Marquier a entrepris sa carrière auprès du cabinet d'experts-comptables KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. où elle a eu l'occasion de travailler dans les dossiers de plusieurs sociétés publiques. Elle a joint les rangs de Gaz Métro en tant que contrôleur corporatif en juin 2008. Elle avait à sa charge l'information comptable, financière et fiscale des sociétés publiques Gaz Métro inc. et Valener inc. de même que d'une vingtaine de leurs filiales. Depuis février 2017, Mme Marquier est vice-présidente Finances et administration d'Oceanpath, le bureau de gestion de patrimoine familial relié au Groupe Fednav, où elle est principalement responsable de la gestion financière, comptable et fiscale. Elle est également membre du conseil d'administration de la Société de Recherche sur le Cancer. Enfin, elle est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l'acquisition d'immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières.

