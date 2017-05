FPI Fronsac annonce une forte croissance de ses résultats pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 et une distribution trimestrielle au 30 juin 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 mai 2017) - Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« FPI Fronsac » ou « Fronsac ») (TSX CROISSANCE:GAZ.UN) annonce aujourd'hui ses résultats pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 et une distribution trimestrielle de 0,45¢ par part aux porteurs inscrits aux livres en date du 16 juin 2017, laquelle sera payable le 30 juin 2017.

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2017, Fronsac a généré des fonds récurrents provenant des opérations (« FFO Récurrents ») par part de 0,86¢ comparativement à 0,58¢ par part pour le trimestre terminé le 31 mars 2016, soit un augmentation de 49%. Les FFO Récurrents étaient de 509 113$, soit un augmentation de 90% par rapport à l'exercice financier précédent (268 236$ au T1 2016). Au cours du T1 2017, les revenus de location ont atteint 969 635$ alors qu'ils étaient de 601 740$ au T1 2016, soit une augmentation de 61%. Les revenus opérationnels se sont établis à 781 131$ alors qu'ils étaient de 662 469$ au T1 2016, soit un augmentation de 18%. Pour le T1 2017, Fronsac a enregistré un gain net attribuable aux porteurs de parts de 1 840 152$ ou 3,1¢ par part comparativement à un gain de 1 528 631$ ou 3,3¢ par part pour le T1 2016.

Jason Parravano, Président-Directeur Général explique : «T1 2017 a été un autre trimestre à succès pour Fronsac. Nous avons poursuivi notre expansion avec notre première coentreprise avec la firme de développement Odacité Immobilier. Suite à la fin du trimestre, nous avons clôturé un nouveau financement de 5 000 000$ qui nous permettra de poursuivre nos initiatives de croissance.»

Les tableaux ci-dessous présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que la réconciliation des FFO pour les périodes des 31 mars 2017 et 2016. Ils devraient être lus en lien avec les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion pour les périodes des 31 mars 2017 et 2016.

RÉSUMÉ DE L'INFORMATION ANNUELLE 3 mois Périodes terminées les 31 mars 2017 2016 Variation % Situation financière Revenus de location 969 635 601 740 367 895 61 % Revenus totaux 969 635 751 740 217 895 29 % Résultat opérationnel net (1) 781 131 662 469 118 662 18 % FFO (1) 509 113 418 236 90 877 22 % FFO récurrents 509 113 268 236 240 877 90 % AFFO (1) 500 268 384 397 115 871 30 % BAIIA (1) 690 074 591 702 98 372 17 % Immeubles de placement (2) 50 873 143 34 808 863 16 064 280 46 % Total de l'actif 50 318 833 35 319 808 14 999 025 42 % Total des dettes et emprunts (3) 24 991 267 17 878 692 7 112 575 40 % Total des parts privilégiées échangeables 956 072 916 457 39 615 4 % Total des débentures convertibles 253 259 251 895 1 364 1 % Total des capitaux propres 23 022 113 15 490 110 7 532 003 49 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 59 269 263 46 378 751 12 890 512 28 % Par part FFO 0.0086 0.0090 (0.0004 ) (5 %) FFO récurrents 0.0086 0.0058 0.0028 49 % AFFO 0.0084 0.0083 0.0002 2 % Distributions 0.0045 0.0039 0.0006 16 %

(1) Mesure financière non définie par les IFRS (2) Incluant valeurs des propriétés détenues par les coentreprises (3) Exclut les débentures convertibles et les parts échangeables

CONCILIATION DU RÉSULTAT NET AUX FONDS PROVENANT DES OPÉRATIONS 3 mois Périodes terminées les 31 mars 2017 2016 Variation Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts

1 840 152

1 528 631

311 521 Variation de la valeur des immeubles (1 334 751 ) (1 090 184 ) ( 244 567 ) Variation de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises

(31 140 )

(27 984 )

(3 156 ) Rémunération fondée sur des parts 28 475 - 28 475 Variation de la composante passif des parts privilégiées échangeables

14 352

13 443

909 Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés

(6 180 )

(4 915 )

(1 265 ) Variation de la juste valeur d'autres composantes financières

(1 795 )

( 755 )

(1 040 ) Impôts sur le résultat - FFO(1) - de base 509 113 418 236 22 % FFO par part - de base 0.0086 0.0090 (5 %) Distributions payées sur les parts échangeables (si dilutive)

13 897

11 967

1 930 FFO - dilué 523 010 430 203 22 % FFO par part - dilué 0.0084 0.0087 (4 %) FFO récurrents - de base 509,113 268,236 90 % FFO récurrents par part - de base 0.0086 0.0058 49 % Distributions 266 847 179 718 87 129 Distributions par part 0.0045 0.0039 16 % FFO - de base après distributions 0.0041 0.0051 (0.0011 ) FFO récurrents - de base après distributions 0.0041 0.0019 0.0022 Distributions en % de FFO - de base 52 % 43 % 9 % Distributions en % de FFO récurrents - de base 52 % 67 % (15 %) Nombre moyen pondéré de parts en circulation De base 59 269 263 46 378 751 12 890 512 Dilué 62 357 463 49 466 951 12 890 512

(1) Mesure financière non définie par les IFRS

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l'acquisition d'immeubles commerciaux situés en bordure d'autoroutes ou de routes importantes et qui sont principalement utilisés exclusivement pour l'exploitation de commerces de restauration rapide, de dépanneurs et de stations-services.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Fronsac met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d'intérêts, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l'adoption de nouvelles normes, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité règlementaire l'exige.

La Bourse de Croissance TSX ainsi que ses Entités de Service de Régulations, (au sens attribué à ce terme dans les politiques tel que défini dans la Politique de la Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation) n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les états financiers du 31 mars 2017 et le rapport de gestion de FPI Fronsac peuvent être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com