FRDJ et Lilly Canada financent à l'UCB des recherches susceptibles de permettre aux personnes ayant le diabète de type 1 de produire leur propre insuline

VANCOUVER, BC--(Marketwired - 7 février 2017) - FRDJ et Lilly Canada ont attribué une bourse de recherche postdoctorale de 60 000 $CA à une chercheuse prometteuse, la Dre Cara Ellis, boursière postdoctorale de l'Université de Colombie-Britannique (UCB). Cette bourse soutiendra des études sur des thérapies à base de cellules dans l'espoir de guérir un jour le diabète de type 1 (DT1). La Dre Ellis et ses collègues du laboratoire Tim Kieffer de l'UCB ont préparé des cellules précurseurs d'îlots pancréatiques dérivées de cellules souches embryonnaires pour utilisation dans des études de greffes effectuées sous différentes conditions. L'objectif est qu'une fois greffées, ces cellules se développeront pour devenir des cellules productrices d'insuline sensibles au glucose entièrement fonctionnelles.

Ces recherches visent à résoudre les problèmes potentiels liés à l'utilisation de dispositifs pour protéger les cellules des attaques du système immunitaire, de faire en sorte que la procédure soit plus largement utilisée et d'offrir des avantages par rapport aux techniques existantes. Plus précisément, la Dre Ellis s'efforce de vérifier si la greffe de ces cellules sous la peau peut s'avérer être une voie d'administration viable. " Notre but est de faire avancer le développement d'une thérapie à base de cellules en tant que guérison potentielle pour le diabète de type 1 à l'avenir ", a déclaré la Dre Ellis.

Actuellement, les cellules productrices d'insuline ne peuvent être recueillies qu'auprès de donneurs décédés, ce qui limite le nombre de personnes atteintes de DT1 pouvant bénéficier de la procédure. À l'inverse, les cellules productrices d'insuline dérivées de cellules souches embryonnaires peuvent être manufacturées en nombre virtuellement illimité, ce qui pourrait rendre les greffes plus facilement accessibles aux personnes diabétiques.

" Nous sommes fiers de soutenir la recherche sur des thérapies de cellules souches prometteuses ", a déclaré Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. " Nous espérons que ces initiatives résulteront en des traitements plus efficaces et plus largement disponibles pour les personnes atteintes de DT1, ce qui, à terme, améliorera leur qualité de vie. "

La greffe de cellules d'îlots pancréatiques humaines a fait d'importants progrès au cours des 30 dernières années, la procédure étant aujourd'hui rapide et affichant un taux de succès remarquable. De nombreux patients ainsi greffés ont pu réduire ou éliminer les injections d'insuline, mais doivent toutefois continuer à prendre des immunosuppresseurs.

