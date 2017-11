Fronsac annonce la clôture de son financement

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 nov. 2017) -

Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (TSX CROISSANCE:GAZ.UN) (« FPI Fronsac » ou « Fronsac ») est heureuse d'annoncer la clôture, le 20 novembre 2017 (la « Date de clôture »), d'un placement privé de parts (les « Parts ») pour un montant total de 6 500 000,00 $ (le « Placement »), émises aux termes du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.

Fronsac a émis 13 000 000 de Parts à un prix de souscription de 0,50 $ par Part pour un montant total de 6 500 000,00 $. Les Parts sont sujettes à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la Date de Clôture, se terminant le 22 mars 2018, aux termes des lois applicables en matière de valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de croissance TSX.

Fronsac a retenu les services de Paradigm Capital inc. (« Paradigm ») afin d'agir à titre d'intermédiaire qualifié dans le cadre du Placement. Conformément aux modalités de l'entente intervenue entre Fronsac et Paradigm ainsi qu'à la règlementation en valeurs mobilières applicable, Paradigm recevra une commission d'intermédiaire en argent du montant total de 40 000,00 $, taxes applicables en sus.

Le produit du Placement sera utilisé par Fronsac pour procéder à des acquisitions et pour les fins de son fonds de roulement.

Des initiés de Fronsac ont participé au Placement : M. Michael Zakuta via Z-Corp Financial 2007 Ltd. a souscrit à 475 000 Parts et M. Guy Laframboise via Laframboise Holding inc. a souscrit à 475 000 Parts. Les pourcentages de Parts émises et en circulation détenues par Messieurs Zakuta et Laframboise sont passés à 7,6% et 5,82%, respectivement.

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l'acquisition d'immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

