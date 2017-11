GardaWorld conclu un amendement à sa Convention de crédit visant une réduction de ses taux d'intérêts

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 nov. 2017) - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld »), l'une des plus importantes entreprises de sécurité et de transport de valeurs au monde a conclu, en date du 28 novembre 2017, un amendement à sa Convention de crédit datée du 26 mai 2017, visant une réduction des taux d'intérêts de son Prêt à terme B de 857,3 millions $US échéant en mai 2024 de L + 400 à L + 350 et de son Prêt à terme B canadien de 99,5 million $CA de CDOR + 475 à CDOR + 425.

À propos de la Société

GardaWorld est l'une des plus importantes entreprises de services de sécurité à capital fermé au monde. Nous offrons des services de transport et de traitement de valeurs, des services de protection et du contrôle préembarquement dans les aéroports canadiens. Les 62 000 professionnels et plus de GardaWorld, dévoués et hautement qualifiés, servent une clientèle diversifiée située en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Nous travaillons dans une multitude de secteurs dont les services financiers, les infrastructures, les ressources naturelles et le commerce de détail, et nous desservons des entreprises du Fortune 500, des gouvernements et des organismes humanitaires. Pour en apprendre davantage: www.garda.com.