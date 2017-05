Gaz Métro annonce la clôture d'un placement privé d'obligations de première hypothèque série U d'une somme de 200 millions de dollars

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 mai 2017) -

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS

Valener Inc. (« Valener ») (TSX:VNR)(TSX:VNR.PR.A) a annoncé aujourd'hui que Gaz Métro inc. (« GMi ») a mené à terme un placement privé d'obligations de première hypothèque série U d'une somme de 200 millions de dollars (les « obligations de série U »). Les obligations de série U sont garanties, par voie de cautionnement, quant au remboursement du capital et au versement de l'intérêt par Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») et assorties d'une garantie accessoire soutenue par les actifs de GMi et de Gaz Métro. Les obligations de série U, portant intérêt au taux de 3,53 % par année, arriveront à échéance le 16 mai 2047. Standard & Poor's a attribué aux obligations de série U la note A+ et DBRS Limited leur a attribué la note A.

GMi prêtera à Gaz Métro le produit tiré du placement privé selon des modalités essentiellement similaires quant au taux d'intérêt et à l'échéance, et Gaz Métro l'utilisera pour le remboursement de dettes existantes et aux fins générales de l'entreprise. Les obligations de série U ont été offertes par voie de placement pour compte par un syndicat de courtiers qui est dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc., à titre de co-teneurs de livres et de co-chefs de file dans le cadre du placement privé, et qui comprend également BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières Desjardins Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., MUFG Securities (Canada) Ltd., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée, à titre d'agents.

Les obligations de série U n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des obligations de série U au Canada sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et des exigences d'inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les obligations de série U n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières étatiques et ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis d'Amérique, ou dans leurs territoires ou possessions, ou à des personnes des États-Unis, sauf en conformité avec les exigences d'inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou aux termes d'une dispense de ces exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vendre ni la sollicitation d'une offre d'acheter les obligations de série U aux États-Unis.

Valener en bref

Valener est une société ouverte détenue à 100 % par le public investisseur. Elle est le véhicule d'investissement pour le public dans Gaz Métro. Par l'entremise de son investissement dans Gaz Métro, Valener offre à ses actionnaires un placement solide dans un portefeuille énergétique diversifié et en grande partie réglementé, au Québec et au Vermont. En tant que partenaire stratégique, Valener, d'une part participe à la croissance de Gaz Métro, et d'autre part investit conjointement avec cette dernière dans la production d'énergie éolienne au Québec. Valener privilégie des sources et des utilisations d'énergie innovantes, propres, concurrentielles et rentables. Les actions ordinaires et privilégiées de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR » dans le cas des actions ordinaires et sous le symbole « VNR.PR.A » dans le cas des actions privilégiées de série A. www.valener.com.

Gaz Métro et GMi en bref

GMi détient principalement un intérêt économique d'environ 71 % dans Gaz Métro, pour laquelle elle agit à titre de commandité et de véhicule de financement.

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Gaz Métro est un important distributeur d'énergie. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, elle y exploite un réseau de conduites souterraines de plus de 10 000 km qui dessert plus de 300 municipalités et rejoint plus de 205 000 clients. Gaz Métro est aussi présente au Vermont où elle dessert plus de 315 000 clients. Elle y est active sur le marché de la production d'électricité et celui de la distribution d'électricité et de gaz naturel. Gaz Métro s'implique dans le développement et l'exploitation de projets énergétiques porteurs et novateurs tels que le gaz naturel comme carburant et le gaz naturel liquéfié en remplacement d'énergies plus émissives, la production d'énergie éolienne, et la valorisation du biométhane. Gaz Métro est un joueur clé du secteur énergétique qui prend les devants pour répondre aux besoins de ses clients, des régions et municipalités, des organismes communautaires et des collectivités, en plus de répondre aux attentes de ses associés (GMi et Valener) et de ses employés. www.gazmetro.com.

