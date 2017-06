Genesis conclut un placement privé de 830 500$; Minière Osisko acquiert 9,6% sur une base partiellement diluée

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 15 juin 2017) - Genesis Metals Corp ( TSX CROISSANCE : GIS) ("Genesis" ou "la Société") a clôturé son placement privé sans intermédiaire (le "Financement") précédemment annoncé le 6 juin 2017.

La Société a émis un total de 1 750 000 unités ("Unité") au prix de 0,14$ l'Unité pour un produit brut de 206 500 $ et 3 900 000 unités accréditives ("Unité accréditive") au prix de 0,16 $ l'Unité accréditive pour un produit brut de 624 000 $ .

Chaque Unité se compose d'une action ordinaire de la Société, la moitié d'un bon de souscription, chacun de ces bons pouvant être exercés pour acheter une action ordinaire à 0,20 $ par action jusqu'au 15 juin 2019.

Chaque Unité accréditive se compose d'une action ordinaire accréditive de la Société, la moitié d'un bon de souscription, chacun de ces bons pouvant être exercés pour acheter une action ordinaire non accréditive à 0,23 $ par action jusqu'au 15 juin 2019.

Au terme du financement, Minière Osisko inc. ("Minière Osisko") a acquis 4 675 000 actions ordinaires et 2 237 500 bons de souscription représentant 6,4% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société et 9,6% partiellement diluées. Les pourcentages ci-dessus sont calculés sur la base de 73 026 204 actions ordinaires émises et en circulation après l'entrée en vigueur du financement. Avant le financement, Minière Osisko ne possédait aucun titre de la Société.

"Nous sommes ravis d'accueillir Minière Osisko en tant qu'actionnaire important", a déclaré Brian Groves, Chef de la direction et Président du conseil de Genesis. "Le produit de ce financement et de l'offre précédente permettra désormais à Genesis de se concentrer sur l'avancement du projet Chevrier".

Dans le cadre du Financement, la Société a payé des honoraires d'intermédiaire à Medalist Capital pour un montant global de 51 275 $ et a émis un total de 327 250 bons de souscription d'intermédiaire, pouvant être exercés jusqu'au 14 juin 2019 pour acquérir une action ordinaire de la Société à 0,14 $ par action (soit 54 250 bons de souscription d'intermédiaire) et 0,16 $ par action (respectivement 273 000 bons de souscription d'intermédiaire), respectivement.

En contrepartie de l'organisation du financement, la Société a payé payé en espèces

Tous les titres émis dans le cadre du Financement (y compris les actions, les bons de souscription, les bons de souscription d'intermédiaire et les actions émises lors de l'exercice de bons de souscription) sont assujettis à une période de détention et ne peuvent être échangés que le 16 octobre 2017, sauf si cela est autorisé par La législation en valeurs mobilières applicable et les règles et politiques de la Bourse de croissance TSX.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du financement pour faire avancer son projet aurifère Chevrier et à des fins générales de fonds de roulement.

À propos de Genesis Metals

Genesis Metals cherche avant tout à mettre en valeur le projet aurifère Chevrier situé à 35 km au sud-ouest de Chibougamau, au Québec. Le projet est situé le long de la Zone de déformation de Fancamp, à 15km au nord-est des minéralisations à haute teneur en or de Monster Lake.

Genesis détient également 100 % du projet October Gold, un projet d'une superficie de 203 km2 situé dans la portion sud de la ceinture de roches vertes de Swayze, dans le canton de Benton en Ontario. Ce projet se trouve à 35 km au nord-ouest du dépôt Côté d'IAMGOLD et à 50 km au sud-est du dépôt d'or Borden de Goldcorp.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION "Brian Groves" "Jeff Sundar" Brian Groves Jeff Sundar Chef de la direction et administrateur Président et administrateur

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse, y compris les énoncés concernant l'utilisation prévue du produit du placement privé, constituent de l'information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement, les " énoncés prospectifs ") aux fins des lois sur les valeurs mobilières applicables. En formulant les énoncés prospectifs, la Société a considéré certains facteurs et certaines hypothèses, lesquels sont fondés sur les convictions actuelles de la Société ainsi que sur les hypothèses faites par la Société et sur l'information dont elle dispose à l'heure actuelle, y compris que la Société sera en mesure d'obtenir toute approbation requise par les gouvernements et autres organismes de réglementation afin de réaliser les activités d'exploration et de développement planifiées par la Société ; que la Société sera en mesure de disposer du personnel et de se procurer les équipements et les fournitures nécessaires à ses activités d'exploration et de développement en quantité suffisante et en temps opportun ; que les résultats actuels des activités d'exploration seront conformes aux attentes de la direction. Même si la Société considère ces hypothèses comme raisonnables compte tenu de l'information présentement disponible, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes et les énoncés prospectifs du présent communiqué sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement des résultats prévus ou attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent notamment que la Société n'est pas en mesure d'obtenir les approbations réglementaires requises en temps opportun, si tant est qu'elles soient octroyées ; que les résultats réels des activités d'exploration de la Société diffèrent des résultats attendus par la direction ; que la Société n'est pas en mesure d'obtenir n'importe quelle approbation réglementaire exigée par les gouvernements ou qu'il y ait des retards ; que la Société n'est pas en mesure de se procurer les équipements et les fournitures nécessaires en quantité suffisante et en temps opportun. Les lecteurs sont ainsi avisés qu'ils ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison et décline toute intention ou obligation de le faire, sauf si requis par la loi.