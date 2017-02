Genesis Metals consolide la position de terrain à Chevrier

VANCOUVER, BC--(Marketwired - 2 février 2017) - Genesis Metals Corp. (TSX VENTURE: GIS) (" Genesis " ou la " Société ") est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente exécutoire en vue d'acquérir une participation de 100 % dans la propriété Hygrade (la " propriété ") détenue par Les Ressources Tectonic (" Tectonic "). La propriété est située aux limites du projet Chevrier de la Société, près de Chibougamau, au Québec.

La propriété comprend 9 claims contigus couvrant une superficie de 254 ha ou de 2,54 km2. Genesis acquerra une participation indivise de 100 % dans la propriété aux conditions suivantes :

Effectuer un paiement en espèces de 25 000 $ à Tectonic au moment de la signature de la convention d'achat et de vente définitive.

Émettre des actions de Genesis d'une valeur de 25 000 $ à Tectonic, à l'obtention des approbations réglementaires.

Octroyer une redevance de 2 % sur le revenu net de fonderie (" NSR ") à Tectonic; cette NSR peut en tout temps être réduite à 1 % par Genesis, en versant un montant de 1 500 000 $ à Tectonic.

Les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens. Les conditions ci-dessus sont assujetties à l'obtention de l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

André Liboiron, géo., directeur de l'exploration de la Société et Personne Qualifié tel que défini dans le Règlement 43-101 pour le projet Chevrier, a revisé le contenu divulgué dans le présent communiqué de presse.

À propos de Genesis Metals

Genesis Metals cherche avant tout à mettre en valeur le projet aurifère Chevrier situé à 35 km au sud-ouest de Chibougamau, au Québec. Le projet est situé le long de la Zone de déformation de Fancamp, à 15 km au nord-est des minéralisations à haute teneur en or de Monster Lake.

Genesis détient également 100 % du projet October Gold, un projet d'une superficie de 203 km2 situé dans la ceinture de roches vertes de Southern Swayze, dans le canton de Benton en Ontario. Ce projet se trouve à 35 km au nord-ouest du dépôt Côté d'IAMGOLD et à 50 km au sud-est du dépôt d'or Borden de Goldcorp.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

" Brian Groves "

Brian Groves

Chef de la direction et administrateur

" Jeff Sundar "

Jeff Sundar

Premier vice-président et administrateur

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse, y compris les énoncés concernant l'utilisation prévue du produit du placement privé, constituent de l'information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement, les " énoncés prospectifs ") aux fins des lois sur les valeurs mobilières applicables. En formulant les énoncés prospectifs, la Société a considéré certains facteurs et certaines hypothèses, lesquels sont fondés sur les convictions actuelles de la Société ainsi que sur les hypothèses faites par la Société et sur l'information dont elle dispose à l'heure actuelle, y compris que la Société sera en mesure d'obtenir toute approbation requise par les gouvernements et autres organismes de réglementation afin de réaliser les activités d'exploration et de développement planifiées par la Société ; que la Société sera en mesure de disposer du personnel et de se procurer les équipements et les fournitures nécessaires à ses activités d'exploration et de développement en quantité suffisante et en temps opportun ; que les résultats actuels des activités d'exploration seront conformes aux attentes de la direction. Même si la Société considère ces hypothèses comme raisonnables compte tenu de l'information présentement disponible, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes et les énoncés prospectifs du présent communiqué sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement des résultats prévus ou attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent notamment que la Société n'est pas en mesure d'obtenir les approbations réglementaires requises en temps opportun, si tant est qu'elles soient octroyées ; que les résultats réels des activités d'exploration de la Société diffèrent des résultats attendus par la direction ; que la Société n'est pas en mesure d'obtenir n'importe quelle approbation réglementaire exigée par les gouvernements ou qu'il y ait des retards ; que la Société n'est pas en mesure de se procurer les équipements et les fournitures nécessaires en quantité suffisante et en temps opportun. Les lecteurs sont ainsi avisés qu'ils ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison et décline toute intention ou obligation de le faire, sauf si requis par la loi.