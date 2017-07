Genesis Metals débute sur le projet Chevrier un programme de forage de 10 000 mètres

VANCOUVER, BC--(Marketwired - 11 juillet 2017) - Genesis Metals Corp ( TSX CROISSANCE : GIS) ("Genesis" ou "la Société") est heureuse d'annoncer qu'un programme de forage a commencé sur le projet aurifère Chevrier (le "Projet Chevrier") près de Chibougamau, au Québec. La Société prévoit forer environ 45 trous pour un minimum de 10 000 mètres pendant la campagne de 2017.

Faits saillants:

Une phase initiale de 5 000 m de forage a débuté et se poursuivra jusqu'en août.

Une deuxième phase de 5 000 m de forage suivra après une période de deux à trois semaines pour permettre la réception des résultats de l'analyse par la Société. Cette deuxième phase devrait se poursuivre jusqu'en octobre.

Environ 3 000 m de forage seront réalisé dans le secteur de la zone principale du Projet Chevrier et comprendront des trous jumelés (twin), du forage de mise en valeur (infill) et d'expansion (step-out). Ces trous sont conçus pour confirmer les résultats de forages historiques et pour évaluer des secteurs d'extension de la minéralisation aurifère.

Le métrage additionnel visera à compléter 1) l'évaluation de sources d'anomalies PP, 2) l'évaluation de secteurs où des décapages antérieures ont identifiés de la minéralisation aurifère et, 3) l'évaluation des zones cibles prioritaires identifiées par la compilation de toutes les données géologiques pour le Projet Chevrier.

Les principaux objectifs du programme de forage sont d'investiguer de nouvelles zones cibles et d'évaluer les zones pour une éventuelle expansion de la zone principale.

Brian Groves, chef de la direction de Genesis, déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer le début du forage à Chevrier. Le forage complètera le programme de décapages actuel en cours. Nous prévoyons également de lancer un programme, plus tard en été, de prospection, d'échantillonnage et de cartographie pour affiner d'autres zones cibles pour le forage. "

M. André Liboiron, géo., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 pour le Projet Chevrier, a révisé le contenu du présent communiqué de presse. Genesis Metals a accordé des options d'achat d'actions aux administrateurs, dirigeants, employés et consultants pour acheter un total de 2 2525 000 actions ordinaires de la Société à un prix d'exercice de 0.22$ par action pouvant être exercées sur une période de 5 ans expirant le 11 juillet 2022.

La Société a également accordé 150 000 actions à la direction de la Société au prix réputé de 0.24$. Les actions sont attribuées en ce qui concerne les services fournis et reçus par la Société au cours de l'exercice financier de 2016. Il a été déterminé que la valeur des services fournis à la Société par la direction au cours de l'exercice financier de 2016, au-delà des services pour lesquels cette direction a déjà reçu une compensation en espèces, est au moins égale à la valeur qui résulte du nombre d'actions être reçu par la direction est multiplié par 0.24 $.

À propos de Genesis Metals

La Société cherche avant tout à mettre en valeur le projet aurifère Chevrier situé à 35 km au sud-ouest de Chibougamau, au Québec. Le projet est situé le long de la Zone de déformation de Fancamp, à 15km au nord-est des minéralisations à haute teneur en or de Monster Lake.

Genesis détient également 100 % du projet October Gold, un projet d'une superficie de 203 km2 situé dans la portion sud de la ceinture de roches vertes de Swayze, dans le canton de Benton en Ontario. Ce projet se trouve à 35 km au nord-ouest du dépôt Côté Lake d'IAMGOLD et Sumitomo Metal Mining et à 50 km au sud-est du dépôt d'or Borden de Goldcorp.

