Genesis Metals fait le point sur l'exploration

VANCOUVER, BC -- 17 mai 2017 - Genesis Metals Corp ( TSX CROISSANCE : GIS) (" Genesis " ou la " Société ") est heureuse de faire le point sur ses activités d'exploration, ses plans et ses initiatives d'entreprise. La Société cherche avant tout à mettre en valeur le projet aurifère Chevrier (le " projet ") détenu à 100 % par la Société et situé près de Chibougamau, au Québec.

Projet Chevrier

La Société a publié précédemment les résultats d'une compilation de toutes les données pour la propriété d'approximativement 96 kilomètres carrés, a réalisé des levés géophysiques de polarisation provoquée (" PP ") et a annoncé la réalisation de modèles géologiques pour chacune des zones suivantes : Principale, Sud et Est (voir le communiqué émis le 19 janvier 2017). L'état d'avancement des travaux est comme suit :

L'interprétation des données compilées a permis d'identifier huit (8) cibles prioritaires qui nécessitent une évaluation par forage en 2017.

De plus, les résultats du récent levé de PP ont permis de définir au moins deux (2) nouvelles anomalies de chargeabilité qui n'auraient pas été vérifiées par forage.

La modélisation géologique en 3D est presque terminée pour chacune des trois zones minéralisées nommées précédemment. Les résultats de cette modélisation permettront une meilleure compréhension de la distribution de l'or et des paramètres qui contrôlent cette minéralisation.

Programme de travaux planifiés sur le terrain en 2017

Un ambitieux programme de forage est envisagé et comprendra l'évaluation des dix (10) cibles définies à partir de la compilation de la propriété et des levés PP, en plus du forage pour suivre les prolongements possibles des zones Principale et Est. La phase 1 du programme de forage devrait commencer d'ici la fin du T2 2017. La Société prévoit effectué des travaux d'exploration au cours de l'été, y compris de la cartographie, de la prospection, de l'excavation de tranchées, de l'échantillonnage géochimique et du forage, afin de parfaire sa connaissance des cibles récemment définies et de générer de nouvelles cibles pour le forage prévu plus tardivement dans le programme de travaux en 2017.

Brian Groves, chef de la direction de Genesis, déclare : " Nous sommes fiers des progrès réalisés à Chevrier et attendons avec impatience le début du forage sur la propriété. "

Mise à jour corporative

M. Rob McLeod a démissionné du conseil d'administration en raison de l'augmentation de ses responsabilités de gestion comme chef de la direction d'IDM Mining. Le conseil de Genesis exprime sa reconnaissance à M. McLeod pour ses années en tant que administrateur de Genesis et de son prédécesseur, Entourage, et est ravi qu'il continue d'agir à titre de conseiller technique de Genesis.

La Société annonce également que M. Brian Groves assumera la fonction de président du conseil, en plus de son rôle actuel de chef de la direction. M. Jeff Sundar agira à titre de président de la Société.

M. André Liboiron, géo., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 pour le projet Chevrier, a révisé le contenu du présent communiqué de presse.

À propos de Genesis Metals

Genesis Metals cherche avant tout à mettre en valeur le projet aurifère Chevrier situé à 35 km au sud-ouest de Chibougamau, au Québec. Le projet est situé le long de la Zone de déformation de Fancamp, à 15 km au nord-est des minéralisations à haute teneur en or de Monster Lake.

Genesis détient également 100 % du projet October Gold, un projet d'une superficie de 203 km2 situé dans la ceinture de roches vertes de Southern Swayze, dans le canton de Benton en Ontario. Ce projet se trouve à 35 km au nord-ouest du dépôt Côté d'IAMGOLD et à 50 km au sud-est du dépôt d'or Borden de Goldcorp.

