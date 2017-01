Genius Solutions désignée PME du mois de janvier 2017

Genius Solutions, une entreprise TI en pleine croissance, a remporté cet honneur grâce à ses succès de commercialisation dans le cadre du concours PME en lumière de l'AQT

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 17 jan. 2017) - Genius Solutions, un important développeur de logiciels conçus pour les PME spécialisées dans la fabrication et l'ingénierie sur commande, est fier d'être la PME en lumière du mois de janvier 2017. "Quelle belle façon de débuter la nouvelle année ! Je profite de cette occasion pour remercier tous les employés. Cette belle aventure ne pourrait pas se réaliser sans eux. Depuis 2013, nous avons doublé le chiffre d'affaires à l'extérieur du Québec et doublé la taille de l'équipe. Nous entamons 2017 avec confiance pour poursuivre notre croissance. Nous sommes en excellente position, mais le meilleur est à venir !" a déclaré Jean Magny, président de l'entreprise.

Le concours PME en lumière vise à reconnaître les succès de commercialisation des PME du secteur des TIC. Chaque mois, un jury indépendant élit les entreprises qui deviennent automatiquement finalistes pour devenir la PME de l'année. Le concours est réalisé en collaboration avec la Banque de développement du Canada (BDC) et Vidéotron Services Affaires, avec l'appui de BCF Avocats d'affaires.

Genius Manufacturing ERP se démarque par son offre de fonctionnalités complètes pour tous les aspects d'une usine de fabrication, incluant l'ingénierie de produit, la vente et l'inventaire, la gestion de projet, le système d'exécution de la fabrication (MES), le plancher de production, le contrôle de la qualité, la réparation, la gestion financière et la veille stratégique (BI), et la gestion de la relation client (CRM). Partenaire Microsoft Or en développement d'application, développeur agréé Autodesk et SolidWorks, Genius Solutions travaille en étroite collaboration avec des partenaires technologiques afin d'innover constamment et d'offrir aux clients une solution de pointe.

À propos de Genius Solutions

Au service des manufacturiers depuis plus de 20 ans, l'équipe de Genius Solutions possède l'expérience et les connaissances pour aider les fabricants à mettre en place de meilleures pratiques, de façon à optimiser l'exploitation, réduire les coûts, réagir plus rapidement et établir de nouvelles normes de rendement. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec eux par téléphone au 1 877-812-3605 ou encore visitez leur site Internet www.geniuserp.com/fr.